El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que "la justicia nació para todos", en su primer comentario acerca de la detención bajo el cargo de corrupción de su antecesor, Michel Temer.



"La justicia nació para todos y cada uno debe responder por sus actos", declaró Bolsonaro a la prensa brasileña al llegar a Santiago de Chile para una visita oficial.



Temer fue detenido en una causa por corrupción que lleva el juez Marcelo Bretas de Río de Janeiro.



"Acuerdos de gobernabilidad a veces llevan a esto, la gobernabilidad no se hace con estos acuerdos, se hace designando personas serias y competentes. Así lo hago yo en mi gobierno", dijo el presidente.



El ex Jefe de Estado Temer quedará alojado en la sede de la policía federal de Río de Janeiro mientras espera un hábeas corpus elevado al tribunal regional 2 por su defensa para lograr u libertad, ya que la detención obedece a una prisión preventiva.



El juez Bretas dijo que lo detuvo porque "amenazaba el orden público con su libertad". al igual que la de otras 10 personas, entre ellas el ex ministro y ex gobernador de Rio Wellington Moreira Franco y el sindicado como su testaferro, el ex policía Luis Lima.