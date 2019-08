Durante la Audiencia General de este miércoles, realizada en el Vaticano, el Papa dio ordenes de no "sacar" a Clelia Manfellotti, una nena de 10 años y es oriunda de la ciudad de Nápoles, que interrumpió su discurso tras subirse al escenario de mármol de la sala Pablo VI desde donde dirigía el acto y su reacción se volvió viral.



De esta manera, la joven se puso a correr, aplaudir y a jugar frente a Francisco. De inmediato, personal de seguridad del Sumo Pontífice intentó detenerla pero este meidante señas les indicó que no intervinieran.



"Déjenla tranquila, Dios habla por los niños. Déjenla", dijo mientras la pequeña que padece una discapacidad se desplaza por el citado lugar. "Pobre niña, es víctima de una enfermedad y no sabe lo que está haciendo", sintetizó.

Tras esta situación, la menor regresó al lugar donde estaba junto a su madre, quien no pudo evitar que regresara al escenario debido al aplauso de los presentes.

Fue luego de esto que Francisco expresó: "Les pregunto algo y cada uno responda en su corazón: ¿Recé por ella? Viéndola, ¿recé para que el Señor la sane y la proteja? ¿Recé por sus padres y por su familia? Siempre que veamos una persona que sufre debemos rezar. Esta situación debería ayudarnos a hacer siempre esta pregunta: ¿Recé por esta persona que he visto y es obvio que sufre?".



Acto seguido, se acercó hasta donde estaba la nena con su familia y los bendijo.



Antecedentes



Anteriormente, el Papa había tenido una reaccionar similar con un nene autista al que le permitió jugar en el escenario, durante la Audiencia General del 28 de noviembre del años pasado y ante esta situación dijo: "Este niño no puede hablar, es mudo. Pero puede comunicarse; es libre, indisciplinadamente libre". Por último, aquel día y tras enterarse que el menor era su compatriota bromeó: "Es argentino… indisciplinado".