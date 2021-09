El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou respondió a los insultos y quejas que recibió hoy por parte de manifestantes en medio de la inauguración de una obra pública en Salto, ciudad limítrofe con Argentina.



“Cuando yo termine los voy a escuchar a todos, voy a cruzar y los voy a escuchar a todos, como hago en todos los lugares”, contestó Lacalle Pou a un grupo de manifestantes que interrumpieron su discurso durante la inauguración de un Centro Pyme.



“Acá están los que vienen a saludar, a pedir y los que se vienen a quejar. Y eso es el Uruguay”, agregó el presidente uruguayo.

Opositores a la-que declara ilegítimos los piquetes en espacios públicos o privados, entre otras cosas-, representantes de ollas y merenderos de, del sindicato de la construcción y personas que viven o trabajan eny piden poder cruzar,“Pero también es muy importante, no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Este gobierno no escucha más a los que gritan, escucha más a los que tienen razón y la verdad no tiene volumen”, se defendió el mandatario.

Hizo mención indirectamente a los paros que hubo en los últimos días en, en el centro geográfico de Uruguay.“Mucha gente hace uso legítimo de la huelga y el paro, pero el gobierno va a respaldar también a los que quieren trabajar. No podemos contraponer una parte de la sociedad a la otra”, remarcó