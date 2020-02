La cumbre mundial reunió a más de cinco mil participantes, entre ellos primeros mandatarios de gobierno y dirigentes de todos los campos, de más de 170 países de todas las regiones. Y Argentina tuvo su participación con destacados líderes invitados, quienes representan a los distintos sectores de la sociedad.



La comitiva estuvo integrada por el Obispo Juan Habib Chamieh, la pastora y conferencista Alejandra Stamateas, la ex Concejal María Cristina Elías, el Secretario General de UPF Argentina Miguel Werner, el diputado por el Parlasur Walter Nostrala, la presidente de Acercando Naciones Patricia Pitaluga, la periodista de Líderes Cecilia Luchia Puig, el líder de Jóvenes y Estudiantes para la Paz de UPF Profesor Emanuel Sayavedra.



Las sesiones de la Cumbre Mundial de la UPF Corea 2020 se desarrollaron del 3 al 5 de febrero en el Centro Internacional de Exposiciones KINTEX, en Goyang provincia de Gyeonggi, un espacio de más de cinco hectáreas dispuesto para exposiciones y exhibiciones, donde se llevaron a cabo las asambleas generales o eventos especiales

En un moderno estadio cubierto, enclavado en un bello lugar rodeado de montañas, donde la nieve se hizo presente, y en su interior se creó un cálido y amigable ambiente donde unos 30 mil invitados de las más diversas nacionalidades, culturas y religiones; disfrutaron también de shows musicales de gran nivel artístico y despliegue técnico, de imágenes y sonido.

Hubo diversos shows musicales.

Pariticiparon unos 30 mil invitados de las más diversas nacionalidades.

En este marco multicultural y étnico se trataron temas sumo interés para la humanidad, que llamaron a despertar y accionar a los líderes presentes a un compromiso real y sostenido que sea capaz de encontrar soluciones conjuntas y urgentes que hagan a la Paz Mundial.

Participaron de la inauguración oficial, la doctora Hak Ja Han Moon, co-fundadora de la UPF, HE Hun Sen, el primer ministro del Kindom de Camboya, Ban Ki Moon, ex secretario general de la ONU, Lee Ju Young , el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Newt Gingrich, el ex presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Moon Sun Jin, el vicepresidente sénior de WFWP International, el doctor Thomas Walsh, presidente de la Federación Universal de la Paz (UPF), quienes compartieron sus opiniones sobre la realización de la paz mundial y la unificación en la Península Coreana.



Entre una amplia gama de representantes de distintas nacionalidades y culturas, como Brigi Rafini (Nigeria), los vicepresidentes María Leonor Robredo (Filipinas) y Henry Van Thio (Myanmar), los ex primeros ministros Felipe González (España) y José Manuel Barroso (Portugal), los ex presidentes Jimmy Morales (Guatemala) y Federico Franco (Paraguay), entre otros.

Se trataron temas de sumo interés para la humanidad.

La Cumbre se realizó en el marco de la celebración del nacimiento del co-fundador de la Universal Peace Federation - UPF - doctor Sun Myung Moon (1920-2012), entre otros eventos que se replicarán a lo largo del 2020 alrededor del mundo para honrar su legado.



Una ocasión para conocer de primera fuente su aporte a la Paz local y global a través de distintas organizaciones, actividades e iniciativas en los más diversos ámbitos de la sociedad y países del mundo.



"Nuestra responsabilidad final es construir la paz mundial, pero la paz global comienza en la familia. La armonía, la paz y la felicidad dentro de la familia comienzan con una relación con el Creador, como nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la solución a la paz mundial es volver a unir relación entre el Creador y cada familia", fue su prédica.

Se trataron iniciativas y aportes a la Paz Mundial.



Con esfuerzos dirigidos a "realizar la Paz mundial y la reunificación pacífica de la península coreana a través de la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universales".



Para la ocasión se recibieron innumerables mensajes de congratulación de mandatarios de todo el mundo, como el presidente Donald Trump y su esposa, incluido el mensaje del presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, con un arreglo floral de regalo; y salutaciones en video, como la del ex vicepresidente de EEUU, Dick Cheney.



El 2 de febrero se hicieron las recepciones regionales de las distintas delegaciones y el 6 y 7 de febrero los participantes fueron invitados a las celebraciones del cumpleaños de los fundadores de la UPF y la ceremonia de renovación de votos y bendición matrimonial.

Oradores relevantes en la Cumbre



Disertaron parlamentarios de todos los continentes, entre ellos el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Corea Lee Joo Young y el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich (EEUU); y distinguidos académicos, como el Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina (México); y referentes del mundo de los negocios, como James Rogers, presidente del Rogers Holdings and Beeland Interests Inc (Singapur).



Uno de los oradores que expresaron claramente esta urgencia fue el mismo ex-presidente de la República de Kiribati Anote Tong quien expuso su preocupación de la siguiente manera: "En el relativamente corto tiempo durante el cual nosotros como especie hemos ocupado este planeta, hemos causado daños incalculables a todos en él. A medida que nos movemos de continente a continente, de océano a océano, nuestro mantra ha sido tomar, tomar, explotar, explotar, destruir, destruir".



Continuó: "A lo largo de los siglos nos hemos estado matando entre nosotros en nombre de Dios y seguimos haciéndolo hoy. Las últimas grandes guerras y las escaramuzas regionales esporádicas que continúan produciéndose en ciertas partes del mundo son conflictos, ya sea por diferencias ideológicas, simplemente por una toma de poder o por el poder o en nombre de la paz"



"Mientras nos reunimos hoy aquí, la ciudad capital de Australia, Canberra, está siendo amenazada por incendios forestales. De hecho, el continente de Australia ha estado ardiendo desde el comienzo del verano a fines del año pasado y continúa haciéndolo hasta hoy. Se han perdido vidas, miles de hogares han sido destruidos y cientos de miles de hectáreas de arbustos y bosques han sido quemados. Las olas de calor y las sequías sin precedentes han dado lugar a graves problemas a los que se enfrenta la comunidad agrícola con la consiguiente pérdida de producción de alimentos. Esto no tiene precedentes. Y, por supuesto, la pregunta candente es; ¿Está todo este desastre asociado con el cambio climático?", agregó.



El presidente Anote Tong se ha convertido en un firme defensor del cambio climático y ha creado conciencia mundial sobre los impactos potencialmente devastadores del cambio climático. Él ha declarado en muchas ocasiones que Kiribati puede dejar de existir por completo y que toda su población puede necesitar re-asentarse no como refugiados del cambio climático sino como ciudadanos que emigran por mérito y con dignidad.

También el Excmo. Sr. Ban Ki-Moon, ex Secretario General de la ONU y Presidente del Consejo Nacional Ex Secretario General de la ONU y Presidente del Consejo Nacional sobre Clima y Calidad del Aire de Corea expresaba en su discurso: "Entre los temas espinosos del mundo, como el nacionalismo exclusivo, la unificación pacífica de la Península de Corea y los temas ambientales, la Cumbre Mundial 2020 es de hecho una conferencia oportuna".



Además, enfatizó que "A medida que el medio ambiente natural se está convirtiendo en el presagio silencioso del fin del mundo, concluí el Acuerdo de París como la primera agenda que se debe hacer durante mi mandato en la ONU. Necesitamos más esfuerzos mundiales para hacer esto realidad. Por lo tanto, esta cumbre será una oportunidad significativa para brindar un apoyo sustancial a la reunificación pacífica en la península de Corea y la paz mundial centrada en la coexistencia, la cooperación y la prosperidad".



"Nuestro mundo está cambiando, y esto está trayendo muchos nuevos desafíos e incertidumbres al orden geopolítico y económico. La cooperación multilateral se ve con creciente escepticismo. El multilateralismo representado como el símbolo de las Naciones Unidas está bajo una gran amenaza. El multilateralismo ha sido el marco básico y rector de este mundo. Particularmente, después de la segunda guerra mundial. Los países que lideran este mundo han sido los más beneficiados por el multilateralismo. Ahora están hablando de proteccionismo, unilateralismo, individualismo, aislacionismo. Estoy profundamente preocupado..", añadió.



Agregó: "Estoy orgulloso durante mi tiempo, como Secretario General, he priorizado las dos amenazas más existenciales. Una es una crisis climática y otra son los objetivos de desarrollo sostenible. Es necesaria una asociación global, que incluya la participación activa de organizaciones sin fines de lucro, grupos de la sociedad civil, organizaciones religiosas, filántropos y otras partes interesadas clave como usted, si queremos cumplir lo que las Naciones Unidas han prometido al mundo".



Discurso completo: https://www.worldsummit.or.kr/speaker/speaker_detail.php?document=1383&page=1

El Obispo Dr. Munib A. Younan Ex presidente de la Federación Luterana Mundial (FLM) es famoso por liderar la resolución del conflicto Israel -palestino dedicó su vida a promover el diálogo interreligioso entre el cristianismo, el islam y el judaísmo y liderar la reconciliación.

Las palabras del Dr. Munib A. Younan han conmovido profundamente a la audiencia: "La paz depende del respeto a la dignidad del Otro, independientemente de su género, etnia, raza, afiliación religiosa o política. Todos nosotros estamos hechos a imagen de Dios y somos hijos de Dios. Todos somos una familia de Dios. Y por esta razón, todos nosotros merecemos tener vida, dignidad y paz".



"El miedo al otro es la fuente de todos los conflictos, la violencia y la guerra. Todos los días, escuchamos de otro político que busca implantar semillas de miedo, que busca cultivar una cosecha de odio entre su gente. No es de extrañar que el extremismo religioso, el populismo secular y el racismo se estén extendiendo por nuestras sociedades. No somos impotentes ante esta epidemia. Podemos, y debemos, ponernos de pie y resistir con todas nuestras fuerzas esta enfermedad del miedo y la xenofobia. Podemos vacunar a nuestra juventud y nuestras sociedades contra esta enfermedad proclamando con valentía el amor, la misericordia, la comprensión y la confianza de los demás, incluso de los llamados enemigos. Podemos proteger a nuestras comunidades de esta enfermedad al levantarnos contra ideologías enfermas como la supremacía blanca, el antisemitismo, la islamofobia, la fobia cristiana, la xenofobia, el patriarcado y cualquier otro tipo de maldad”, añadió.

La cumbre mundial reunió a más de cinco mil participantes.

Sobre la UPF



Es una organización global, que organiza la Cumbre Mundial para que los líderes y expertos de todos los campos puedan unirse en un lugar de discusión y diálogo, donde están representados todos los ámbitos.



La Cumbre Mundial es una asamblea, en la que participan numerosos líderes políticos, incluidos jefes de estado actuales y anteriores, primeros ministros, presidentes de congresos y ministros de todo el mundo, así como importantes líderes religiosos, incluidos los del cristianismo (catolicismo, protestantismo) Iglesia Ortodoxa Griega, etc.), Budismo, Islam, Hinduismo, Confucionismo, Judaísmo, Sijismo y Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial (FFWPU), que se unen para unir sus ideas e inspiración para que las naciones, los continentes y el mundo puedan ser renacido.



La Cumbre y las prevenciones por el Coronavirus



El encuentro pudo realizarse pese la amenaza global del coronavirus, con las medidas de prevención del caso. De hecho, hubo varias cancelaciones de último momento, por lo que resultó un verdadero milagro se concretara, sumando un componente adicional a la compleja logística organizativa.



Sin embargo, quien esto escribe, quiere destacar el altísimo grado de prevención que desde la llegada al Aeropuerto de Inchon, Seúl, acompaño (y protegió) a cada viajero participante, independientemente de donde viniera. Control de temperatura corporal tanto en el aeropuerto como en cada hotel debían ser franqueadas en todo momento.

Mascarillas, alcohol en gel y todo elemento de protección estuvo a nuestro alcance permanentemente. Dentro del Centro de Convenciones Kintex, se montó una Clínica Temporaria para atención primaria e inmediata ante cualquier sospecha de contagio



Cabe aclarar que la Comitiva de China, en un gesto de solidaridad, no asistió en busca de evitar cualquier posibilidad de transmisión desde el país de origen de este nuevo flagelo.

Por Miguel Werner y Patricia Pitaluga