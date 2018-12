Una joven de la ciudad estadounidense de Houston, Texas, decidió enfrentar sus problemas con todos sus amigos y durante su fiesta de cumpleaños. Encaró a su novio y le reveló que conocía la relación que mantenía con otra mujer.



Se trata de Tiana Perea, de 21 años, quien contó con la complicidad de sus amigos y, mientras todos estaban reunidos, incluyendo a su novio Santos, pidió silencio y dio un discurso inolvidable.



"Me gustaría agradecer a Santos por hacerme darme cuenta de que merezco a alguien mucho mejor", comenzó Tiara mirando a su ex pareja quien no estaba enterado de nada de lo que sucedía.



La chica reveló que ya "todos" saben que Santos estuvo enviando fotos, videos y mensajes con contenido sexual a otra chica. "Literalmente le estabas mandando la misma foto que me enviaste hoy", declara.



El hermano de Tiana se acercó a su excuñado y le entregó una bolsa con su ropa y pertenencias.



"En caso de que no te hayas dado cuenta, terminamos. Así que salí de acá", concluyó Tiana mientras el infiel se retiró de la casa en medio de los aplausos y abucheos de los amigos de la cumpleañera.



El video cuenta con más de 6 millones de reproducciones y se volvió viral rápidamente.



Terminó con su novio infiel en pleno cumpleaños y fue furor pic.twitter.com/yBPfMdgzi1 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 21 de diciembre de 2018