Gracias a la polémica "invasión" de los carpinchos en Nordelta, Twitter se llenó de contenido viral protagonizado por los enormes roedores. Sin embargo, la presencia de los animales en las plataformas no es para nada nueva. A pesar de esto, el "perro" que se volvió viral en la red social del pajarito no tiene nada de ordinario.

Todo comenzó el sábado cuando David, estudiante de medicina colombiano que actualmente reside en los Estados Unidos, decidió presentar su mascota a sus seguidores. "Les presento mi golden retriever", escribió el tuitero, expresando su cariño a través de emojis. Pero en lugar de un can de pelaje rubio tomada en su casa, la imagen adjuntada es la de una cría vacuna.

Les presento mi golden retriever �� pic.twitter.com/uq7mScH6yc — David (@DavidRmurillo) August 21, 2021

La hilarante foto, que se vuelve aún más desconcertante ya que el novillo que se encuentra parado en el medio de una cocina, no tardó en llamar la atención de los demás internautas. La publicación reunió 75,9 mil 'me gusta's y 6.570 retuits, pero lo más divertido del momento viral fueron las respuestas al tuits de David.

Mientras varios de los internautas se contentaron por dejar unos emojis sonrientes, varios de los usuarios citaron el tweet defendiendo la particular fisionomía de este golden retrever: "El que no sabe de perros no opine", argumentaron varios tuiteros; "A veces dice muuu pero es porque es bilingüe", aclaró otro. Perro o no, no faltaron los comentarios lamentando no tener una mascota como la de David en casa.

Aveces dice muuu pero es por que es bilingüe https://t.co/mLhyb6FfR6 — Out of context Alan't (@AlanXavierok) August 22, 2021

En una publicación luego compartida por el mismo David, el dueño de dos golden retrievers compartió la foto de sus mascotas sospechando que lo habían engañado: "Yo pensaba que tenía dos golden, ahora que veo el tuyo me doy cuento que fui estafado y estos no eran puros".

Yo por fin pude tener un border collie https://t.co/HVr3vD50U1 pic.twitter.com/aG1KuSb8e2 — ���������� (@DurquetMica) August 22, 2021

La vez que regalaron al "golden retriever"

Mientras los usuarios de la red del pajarito azul fueron rápidos en identificar la ironía, la imagen del "golden retriever" causó confusión en una peculiar ocasión. Una captura de la conversación entre un usuario de WhatsApp y su madre demuestra que el humor de Twitter no es para cualquiera.

En ella, la persona detrás de la broma le avisa a su mamá que "un amigo está regalando golden retriever", enviando la imagen del novillo en la cocina para sacar una risa de la mujer. Sin embargo, el chiste no aterriza como se esperaba, con la madre simplemente comentando "muy bonito".