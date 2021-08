El Zoológico de Amberes en Bélgica le cerró las puertas a Adie Timmermans, una mujer que concurría regularmente y desarrolló un vínculo impensado con un chimpancé de 38 años. Según empleados del parque, el hecho generó inconvenientes en el animal y decidieron que aquella "relación cercana" tenía que terminar.

"Amo a ese animal y él me ama a mí. No tengo nada más. ¿Por qué me quieren quitar eso?", expresó la mujer. Timmermans visitaba recurrentemente al primate macho durante cuatro años y así forjaron una relación íntima. Sin embargo, esto provocó que el chimpancé sea excluído por su grupo, por lo que los funcionarios se vieron obligados a que pierda definitivamente el contacto con la mujer y recupere el vínculo con su manada.

“Cuando Chita está rodeado constantemente de visitantes, los otros monos lo ignoran y no lo consideran parte del grupo, a pesar de que esto es importante para él”, declaró a ATV un vocero del zoológico. “Después permanece sentado y solo fuera del horario de visita”, agregó.

La noticia no le agradó para nada a Adie, quien se negó firmemente a esta prohibición y la consideró sumamente injusta, ya que la norma solo aplicó a ella y no a los otros visitantes que también visitaban regularmente a "Chita" sin ninguna restricción, según consigna Daily Mail.

Nueva insólita modalidad de Zoológicos en el mundo

Una experiencia única e innovadora está siendo aplicada en países como Sudáfrica o China, que consta de un "Zoológico al revés" ¿En qué consiste? Poner distancia entre los turistas y los animales. Son ellos los encerrados en jaulas, y los animales se acercan a ellos.

"Hemos estado ofreciendo esta experiencia durante casi dos años. La seguridad tanto de nuestros huéspedes como de los grandes felinos es la máxima prioridad", comentó la fotógrafa y directora de un parque sudafricano, Suzanne Scott.

En total hay 77 felinos que rodean las jaulas de hierro y plexiglás que permiten mantener a salvo a los visitantes así como también tomar impactantes fotografías. La estructura se revisa periódicamente a fin de garantizar la seguridad de las personas y está preparada para soportar el peso de un león.

En Chongqing, ciudad de China, también en existe un "zoológico al revés", donde encierran a los turistas en jaulas y los que se acercan a mirar son los animales. Se inauguró en 2016 y al poco tiempo se agotaron las entradas.