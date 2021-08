Este martes se terminó por confirmar el rumor. La actriz estadounidense Scarlett Johansson está embarazada por segunda vez de su esposo, Colin Jost. Precisamente fue el propio comediante el que confirmó la noticia mientras realizaba una de sus presentaciones artísticas.

Hace varias semanas que estaba instalado el rumor sobre un supuesto embarazo de la protagonista de "Black Widow". En ese sentido, los mismos habían surgido porque la actriz venía manteniendo un perfil muy bajo y no había dado ninguna entrevista ni promocionó el lanzamiento de la película de Marvel/ Disney.

Este martes fue el portal Page Six quién informó que el comediante estadounidense Colin Just había revelado que su esposa está embarazada. “Estamos muy emocionados”, sostuvo el humorista durante una de sus presentaciones en el Ridgefield Playhouse en Connecticut, Estados Unidos.

La pareja contrajo matrimonio en octubre del 2020 luego de estar casi tres años de novios (imagen ilustrativa).

Sin embargo, tras la confirmación de la noticia, el protagonista de Lucy no hizo declaraciones al respecto y, en ese sentido, no es un detalle menor que no haya utilizado sus redes sociales. Del mismo, modo Johansson tampoco se pronunció al respecto.

Por su parte, el mismo portal destacó que varios allegados de la pareja confirmaron la noticia en las últimas horas. En ese sentido, reconocieron que Scarlett “Debe dar a luz pronto", y que la pareja "están encantados”, ante la llegada de un nuevo integrante de la familia.

Scarlett Johansson y Colin Just están casados desde octubre del año pasado. Luego de estar de novios por màs de dos años. La pareja decidió mantener en secreto los detalles de la boda, pero los medios estadounidenses informaron que se trató de una ceremonia íntima.

Este será el primer hijo de la pareja. Debido a que la actriz fue mamá por primera vez el 30 de agosto de 2014 cuando dio a luz a Rose, fruto de su primer matrimonio, con el periodista francés Romain Dauriac.

La actriz ya había sido noticia horas previas a la confirmación de su embarazado. El medio The Hollywood Reporter informó que será una de las protagonistas de la nueva película del director Wes Anderson. Aunque por el momento no se revelaron muchos detalles sobre este proyecto, lo que si está conformado es que tendrá un gran elenco con estrellas de Hollywood como Tom Hanks, Bill Murray, Margot Robbie y Jason Schwartzman.

Disputa legal contra Disney

Por último, Scarlett Johansson había estado en centro de la polémica luego de que demandara a Disney por lanzar en simultáneo Black Widow en los cines y en el servicio de streaming de la compañía.

Según la protagonista del film, esta estrategia comercial no estaba en el acuerdo que había firmado, el cual contemplaba que su salario iba a estar ligado a los beneficios que la superproducción obtuviese en las boleterías.

Es por eso que al verse perjudicada decidió enviarles una demanda. “Disney era muy consciente de esta promesa, pero aún así dio instrucciones a Marvel para violar el arreglo”, sostiene en el documento que presentó a la Justicia.

Por su parte, Disney aseguró que el reclamo no tiene “ningún fundamento”. “Es especialmente triste y angustiante en su indiferencia cruel a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus. Disney cumplió totalmente el contrato de Johansson", indicaron.

Y agregaron: "Es más, el estreno de Black Widow en Disney+ con un acceso premium amplió significativamente su capacidad de ganar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que recibió hasta la fecha”, sentenciaron.