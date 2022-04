Porotos con salsa en las zapatillas, tallarines enlatados salpicados por las paredes, la ropa esparcida por el piso y los cables de los electrodomésticos cortados. Alisha Moy, de 20 años, llegó a casa y se encontró con la terrible escena que le dejó Jordan Cobbold, de 21, luego de que ella terminara su relación a las pocas semanas de conocerse.

"Esta fue mi primera casa y Jordan la violó por completo", dijo Moy a los medios ingleses, devastada. "Gracias a él ahora sufro problemas de confianza. Lo desprecio", agregó. La historia de terror que vivió la joven del Reino Unido conmocionó a su comunidad, y comenzó en Tinder.

.

Alisha se mudó de la casa de su familia a su primer departamento, en Ipswich, Suffolk, en enero del año pasado. Era soltera y había estado usando Tinder de forma intermitente durante un tiempo. "Estaba buscando una relación a largo plazo, pero, hasta Jordan, nunca me había encontrado con nadie y realmente solo usaba Tinder para chatear con viejos amigos de la escuela", explicó.

"Pero quería conocer a Jordan en persona, y después de haber estado charlando un rato, lo invité a mi casa. Me atraía, se vestía bien y parecía que hacía ejercicio". Así que se conocieron, se gustaron y, poco después, establecieron una relación oficial. Todo marchaba bien, pero no pasó mucho hasta que la situación se descarriló.

Jordan Cobbold y Alisha Moy se conocieron por Tinder.

Después de haber estado saliendo durante un par de semanas, Cobbold le pidió una llave de su apartamento. "Pensó que estaría bien si entraba mientras yo estaba en el trabajo para que estuviera allí cuando llegara a casa. Realmente no tuve la oportunidad de decir que no, así que él tenía la llave de mi apartamento. Me dejó pensando y recuerdo haber llamado a mi madre porque estaba preocupada por eso".

Poco después, Moy se dio cuenta de que la relación no iba a ninguna parte. "Las cosas se pusieron raras. Estábamos viendo una película y él se echó a llorar sin motivo alguno. Le preguntaba cuál era el problema, pero simplemente me ignoraba. Luego, cuando nos juntábamos, comenzó a decir cosas como: 'Esta es la etapa de la relación cuando todo comienza a salir mal'. ¡Solo nos habíamos estado viendo unas semanas! Era tan confuso que no podía entender por qué estaba siendo tan intenso", recordó la joven.

La venganza de la cita de Tinder: destrozos y comida

Su exnovio entró a su departamento y lo destrozó.

Moy finalmente le envió un mensaje avisándole que se había acabado y luego lo bloqueó. Fue a trabajar al día siguiente y regresó alrededor de las 6 de la tarde. Desde afuera todo parecía en orden con su hogar, pero ella no tardó en darse cuenta de que algo andaba mal: "Por lo general, dejo todas las puertas interiores abiertas, pero alguien las cerró todas. Abrí la puerta de mi sala de estar y me eché a llorar al ver lo que tenía delante".

La joven describió cada detalle de la impactante escena: "Sacó mis zapatos del pequeño guardarropa y les echó porotos y espagueti. Había condimentos salpicados por todas las paredes y salsa para cocinar derramada sobre mi aspiradora". Pero Cobbold no se limitó a manchar sus cosas: cuando llegó a la cocina, descubrió que los cables de sus nuevos electrodomésticos estaban cortados.

El costo de los daños superó las mil libras esterlinas.

Sin saber qué hacer, Moy llamó a su madre llorando después de descubrir su maquillaje destruido, gel de ducha en sus cajones y un zapato en el inodoro: "Ni siquiera podía hablar. Mamá tuvo que llamar a la policía por mí porque no podía pronunciar mis palabras". Mientras la policía investigaba el crimen, la joven se mudó con un pariente. Unos días después, Cobbold fue arrestado.

Con su ex tras las rejas, Moy se sintió lo suficientemente segura como para regresar al departamento. Ella y su familia pasaron un día y medio limpiando: tuvieron que volver a pintar las paredes y contratar profesionales para limpiar las alfombras. Algunos electrodomésticos se podían reparar, pero otros se tenían que tirar. El daño causado se estimó en casi 1.520 libras esterlinas, más de 22 mil pesos argentinos.

Su ex le llenó la ropa de comida y cortó los cables de sus electrodomésticos.

"Fue desgarrador. Pasaron meses antes de que volviera a sentirme segura", confesó Moy. Cobbold se declaró culpable por los daños criminales y el robo de un collar que le había dado a la víctima por su cumpleaños. Fue condenado a una orden comunitaria de dos años, con 30 días de actividad de rehabilitación y 180 horas de trabajo no remunerado. También se le ordenó pagar a Moy 1.750 libras esterlinas en compensación y 425 libras esterlinas en costas judiciales, y se le impuso una orden de restricción de cinco años.