Por tercera vez desde su retiro, el ex campeón de boxeo Floyd Mayweather Jr. regresó al cuadrilátero para una pelea de exhibición, que se llevo a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida.

Su oponente fue el youtuber Logan Paul, una estrella de las redes con escasa experiencia en el deporte pero con una popularidad suficiente para foramar parte del evento millonario.

Pese que se esperaba una victoria fácil del ex púgil de 44 años, Logan aguantó los ocho asaltos y al no haber jueces, no hubo ganadores ni perdedores. Aunque el ex boxeador demostró ser mejor entre las cuerdas, no pudo derribar a su oponente.

No obstante, la pelea había generado una gran expectavia en el público y su desenlace no conformó. En consecuencia, los usuarios de Twitter publicaron una ola de memes para burlarse del evento.

