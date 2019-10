La desesperación de un madre por salvar la vida de su hijo en Estados Unidos es tan grande que la progenitora publicó impactantes fotos de antes y después, que muestran la espiral descendente de su hijo después de que se volvió adicto a la heroína y la metanfetamina.

Este es el antes del joven.

En la foto tomada antes, se ve en forma, saludable y feliz, pero en el segundo apenas es reconocible después de vivir en las calles de Las Vegas. Se lo ve sentado en el asiento trasero de un automóvil y su piel parece estar cubierta de golpes y rasguños, mientras que su rostro demacrado revela su desesperada situación.

"El rostro de la heroína y la metanfetamina... es una realidad para muchas personas y familias en este mundo hoy", dijo Jennifer Salfen Tracy.

Y éste es el ahora del muchacho.

“Estas fotos fueron tomadas con siete meses de diferencia. Así de rápido se ve afectado alguien. Vamos a conocer este tema, Estados Unidos, y ayudarnos unos a otros", agregó.

La angustiada madre dijo que no había tenido noticias de su hijo en semanas e hizo una súplica desesperada para que la contactara.

"Cody, si ves esto, llámanos... te amamos", dijo en una publicación de Facebook que desde entonces se ha compartido más de 36,000 veces. “Cody sigue sin hogar en Las Vegas y no he tenido noticias suyas en semanas. Es difícil escuchar lo mal que lo está haciendo, pero no escuchar nada es peor", sostuvo la mujer.

“Mi hijo mayor sufre de su adicción. Dudo en compartir, pero muchas personas preguntan cómo van las cosas, así que siento que debería compartir", dijo a la hora de hablar de su otro hijo.

"He aprendido a lo largo de este camino que tantas personas y familias enfrentan el mismo dolor de corazón pero simplemente no hablan de ello", finalizó diciendo.

Salfen-Tracy dijo que las imágenes contrastantes representan "un verdadero problema en nuestro mundo de hoy".