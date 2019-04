Trece personas que participaban de una fiesta privada, celebrada en Veracruz, México, fueron asesinadas en una masacre perpetrada por un grupo de hombres armados. Siete hombres, cinco mujeres y un menor son las víctimas fatales. Se registraron al menos cuatro heridos.

El ataque comenzó cuando los acusados arribaron al lugar en busca de una persona conocida como "El Beky", quien sería el propietario de un bar de la zona.

Según manifestó una joven que presenció la masacre y perdió a su hermano, "eran seis sujetos que llegaron y dispararon a todos. Vieron que uno tenía un bebé en los brazos y no les importó. Casi todos se tiraban al suelo".

Otra mujer de 50 años relató: "Un tipo me apuntó. Sentí la pistola en mi cabeza pero no me disparó". Fuerzas federales realizan un operativo para dar con los responsables de la masacre.

Familiares lamentaron la pérdida de las víctimas fatales.

El sangriento hecho conmocionó Veracruz.

Fuerzas federales realizan un operativo para dar con los responsables. (AFP)