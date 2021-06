La familia de Meghan Markle y el ex príncipe Harry continúa agrandándose. El viernes 4 de junio, a las 11.40 horas, llegó a sus vidas Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Según afirman medios internacionales, la pequeña ya fue presentada a su bisabuela la Reina.

Es que apenas recibieron el alta del Santa Barbara Cottage Hospital, los orgullosos padres hicieron una videollamada con el viejo continente para que la bisabuela conociera a la criatura que lleva su nombre. “Estaban muy emocionados y no podían esperar para compartir que llegó su hija”, aseguró una fuente a la revista People.

La alegría del palacio

Expertos en la realeza señalan que los duques están ansiosos por viajar hacia el Reino Unido. “Meghan y Harry estarán muy atentos cuando Estados Unidos pase a la lista verde del Reino Unido para llevar a Lili y a su hermano a Gran Bretaña. Quieren ir tan pronto como puedan a visitar a la Reina y al Príncipe Carlos”, aseguró Nigel Cawthorne, autor de “Call Me Diana: The Princess of Wales on Herself”.

Por su parte, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado para expresar la felicidad de la familia por el nacimiento de Lilibet. "La reina, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles, y el duque y la duquesa de Cambridge han sido informados y están encantados con la noticia del nacimiento de una hija para los duques de Sussex", aseguraron en un comunicado.

El curioso nombre elegido para la pequeña “Lily”

Su primer nombre es un guiño al apodo de Su Majestad la Reina Isabel II y el segundo nombre es en honor a su abuela y madre de Harry, Lady Di.

Lilibet surgió cuando la entonces princesa Isabel era una niña pequeña y no podía pronunciar su nombre correctamente (Elizabeth).Fue su abuelo, el rey Jorge V, quien la comenzó a llamar cariñosamente Lilibet, imitando sus propios intentos de pronunciar su nombre. Pero el apodo prosperó y su familia suele llamarla de esa forma.

El segundo nombre de la niña es Diana y es un claro homenaje a la difunta madre del príncipe Harry, la princesa Diana de Gales, quien murió en un accidente automovilístico en 1997 cuando él tenía 12 años.