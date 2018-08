Marián Ávila tiene 21 años y el 8 de septiembre se convertirá en la primera modelo con Síndrome de Down en participar de un Fashion Week en la ciudad estadounidense de Nueva York. Será la "celebrity model" de la diseñadora Talisha White quien presentará su nueva colección durante el desfile.

"Me siento muy segura y muy feliz cuando estoy desfilando", contó Marián en declaraciones a la prensa.

Todo comenzó cuando Kenzie Dugmore, hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week de Nueva York, la contactó en 2017 a través de Facebook para proponerle participar en un desfile. Dugmore, de tan solo 14 años, había leído la historia de Marián Ávila, un relato que le "había llegado al corazón".

"No sabía si estaba despierta o soñando, quería que fuese verdad", contó Marián en su blog, donde publica cada uno de sus logros y demuestra que su condición no es un estorbo para cumplir sus sueños. En aquel momento, la joven acababa de sufrir una lesión que dificultaba su trabajo y no pudo participar, pero se esforzó para estar lista un año más tarde, lo cual sucederá en pocos días.

En abril, la coordinadora de modelos de la Fashion Week de Nueva York llamó a Marián para comunicarle que la diseñadora Talisha White quería que desfilase como su "celebrity model" en la edición de septiembre de 2018. "Nunca pensé que una niña, sin conocerme, creería en mí, en mi esfuerzo ¡Es mi ángel!", aseguró la joven modelo española sobre Kenzie Dugmore.

"Las personas con síndrome de Down que sean modelos tienen que trabajar duro, con mucho esfuerzo, y si se lo proponen, lo conseguirán. Yo hago lo mismo todos los días. Y no me importa que sea dura esta profesión. Yo puedo y puedo: ese es mi lema, siempre lo digo", sostuvo la modelo.

La joven hizo cursos de modelaje en Madrid entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 y su primera sesión fotográfica para un "book" fue en marzo del año pasado, donde fue presentada en las redes sociales como la primera modelo española con síndrome de Down.

En marzo de 2016 desfiló por primera vez con la diseñadora Lina Lavin en un acto benéfico para recaudar fondos para la fibromialgia en el Hotel Ritz de Madrid, mientras que en junio de ese año fue invitada a un desfile por el diseñador valenciano Francis Montesinos y en septiembre participó en la Fashion Week de Sevilla. También protagonizó diversos anuncios publicitarios del famoso "El Corte Inglés".