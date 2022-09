Este miércoles, murió Artis Leon Iver Jr, conocido artísticamente como "Coolio". El rapero estadounidense tenía 59 años y saltó a la fama mundial por ser el creador del éxito musical “Gangsta’s Paradise”. Su muerte fue confirmada por Jarez Posey, su mánager, quien afirmó que su representado fue encontrado inconsciente en el baño de la casa de un amigo. Las autoridades locales investigan qué causó su deceso.

El artista urbano nació en Compton, California, Estados Unidos. A finales de la década de los 80 inició su carrera musical, pero saltó a la fama internacional en el año 1995 cuando creó el hit , “Gangsta’s Paradise”, una canción que integró la banda sonora de la película "Mentes Peligrosas", la cual fue protagonizada por la estrella de Hollywood Michelle Pfeiffer.

Su composición, recibió el premio Grammy a la mejor interpretación de rap como solista en la ceremonia del año siguiente. “Gangsta’s Paradise”, que cuenta con un extracto musical de “Pastime Paradise” (1976) de Stevie Wonder, logró vender millones de copias a nivel mundial, encabezó las listas musicales de 16 países y se convirtió en el tema número uno del listado Billboard en 1995.

El rapero Coolio fue hallado sin vida en la casa de su amigo e investigan las cuasas de su muerte (Imagen ilustrativa).

Coolio se volvió un referente de la cultura del rap y en su larga trayectoria publicó discos como “It Takes a Thief”, del que se desprendieron sencillos como “Fantastic Voyage” y “It Takes a Thief”, “My Soul”, “Coolio.com”, “El Cool Magnifico”, “The Return of the Gangsta”, “Steal Hear y “From the Bottom 2 the Top”.

El rapero no sólo se dedicó a la música sino que incursionó en el mundo audiovisual. Fue así que llegó a realizar centenares de apariciones en series y películas en los últimos años. En tanto, publicó un libro de cocina y se dio el gusto de conducir su programa "Cookin’ with Coolio".

Por su parte, se abrió una investigación para tratar de determinar las causas de la muerte de Coolio. No se encontró nada sospechoso en la escena, según informaron fuentes policiales a TMZ.

Todo indica que el forense tomará una determinación luego de la autopsia del cuerpo y una prueba de toxicología.Según lo que trascendió, los paramédicos que intentaron asistir al rapero consideran que se trató de un paro cardíaco.