El empresario italiano Marco De Veglia (55), murió por Covid-19 luego de estar internado en terapia intensiva por una infección respiratoria. El hombre vivía en Miami, Estados Unidos y era un referente antivacunas contra el coronavirus. De hecho, no se había vacunado y se negaba a acatar las normativas de prevención contra la enfermedad.

El empresario de 55 años era un negacionista de la pandemia de Covid. Previo a ser internado, realizaba publicaciones en sus redes sociales en donde afirmaba que el coronavirus era “una conspiración de empresas farmacéuticas”.

.

La muerte del italiano fue anunciada en las redes por sus amigos más cercanos. Uno de los encargados en compartir la información de su deceso fue el también empresario Stéfano Versace, quién utilizó su cuenta de Facebook para recordar a su amigo y pedir que no lo juzguen por sus ideales.

"Es fácil señalar a un hombre que ha elegido no vacunarse y luego muere de Covid. No se debe apuntar con el dedo. Sería más difícil preguntarse cómo una persona inteligente, un excelente profesional, acabe siendo víctima de un flujo continuo de fake news que lo invita a no proteger su salud", reflexionó Versace.

De Veglia, estaba casado y tenía un hijo. Según se informó, contrajo el Covid-19 hace dos semanas. Al principio transitó la enfermedad con síntomas leves. Esto en parte confirmaba lo que pregonaba el empresario, quién señalaba que todo se trataba de "una gripe normal".

.

Sin embargo, con el paso de los días, su salud se fue complicando y empezó a experimentar una infección en las vías respiratorias. Debido a ello tuvo que ser trasladado a un nosocomio de Miami y los médicos determinaron que debía pasar a la Unidad de Terapia Intensiva.

El negacionista italiano criticaba el uso de las vacunas. Es ese sentido, publicó dos libros: "Cero competidores" y "Fórmula de posicionamiento de marca". El hombre, era un experto en marketing empresario y aprovechaba su profesión para realizar su campaña contra la vacunación por el coronavirus.

.

En sus redes escribía frases como: “Si mueres de un infarto es Covid, si mueres por la vacuna es un infarto”. El empresario en marketing les explicaba a sus seguidores que todo era una conspiración para obligar a las personas a vacunarse. De esta forma, en el último tiempo fue transformandose en la principal figura del negacionismo del coronavirus en el país estadounidense.

Variante Delta

La cepa del Covid-19 avanza en nuestro país. Según los especialistas, aunque por el momento no hay circulación comunitario de la variante, en pocas semanas esto podría suceder. De la misma forma que ocurrió en varios países del mundo.

.

Por mencionar algunos ejemplos, en algunas ciudades de Estados unidos y en varios países europeos se debieron volver a tomar las medidas de prevención contra la enfermedad como al inicio de la pandemia.

Además, esta cepa, considerada por la OMS como la "más contagiosa y peligrosa" ya se detectó en al menos 132 países. De hecho, en las últimas semanas se detectaron algunos brotes del covid en Asia, en donde las cifras de muertes y casos diarios están en aumento.

Por último, muchos infectólogos coínciden al señalar que una de las principales razones de estos repentinos brotes en el mundo se deben a la capacidad de contagio de la variante Delta y la baja taza de vacunación.