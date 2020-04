El estadounidense John W. McDaniel (60), quien criticó públicamente las medidas de cuarentena y aislamiento social impulsadas por el gobierno de su país, murió el pasado miércoles en la ciudad de Columbus a causa del coronavirus.

McDaniel dio positivo en el test del COVID-19 y fue internado en el centro médico Riverside Methodist Hospital. Antes de eso, compartió en su cuenta de Facebook una serie de publicaciones polémicas, en las que atacaba la decisión del gobernador de Ohio, Mike DeWine, de cerrar los establecimientos de hotelería, como medida de prevención ante la pandemia. Para él, era una decisión estúpida, y el mandatario no tenía autoridad para clausurar negocios.

“Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, ‘tonterías’. Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”, escribió en la red social el 15 de marzo.

Además, en otro post, también expresó que la crisis del COVID-19 era una “estratagema política”.

“¿Alguien tiene las agallas de decir que el Covid19 es una estratagema política?”, escribió McDaniel. “Prueba que me equivoco”, añadió.

Pocos días después, McDaniel presentó los primeros síntomas de la enfermedad, y a pesar de que fue hospitalizado, su estado se agravó y murió el 15 de abril. Tras su fallecimiento, sus mensajes de Facebook se viralizaron rápidamente, pero su cuenta fue eliminada de la red social. Según se lee en su obituario, trabajó durante 30 años como presidente de O&M Company, una empresa familiar de equipos industriales con sede en Marion. Tenía esposa y dos hijos, uno de los cuales lo relevó en su puesto como director de la compañía.

"No hubo un esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo más amoroso y leal. Fue extremadamente generoso; su entrega no conocía límites. Era verdaderamente protector con su familia y a quien todos recurrían si alguna vez necesitaban algo. Contaba historias entretenidas y encontraba belleza y alegría en casi todo. En pocas palabras, Johnny McDaniel amaba la vida y amaba a todos los que conocía con todo su corazón”, se lee en el obituario.

En el texto, además, su familia pidió que “todo el mundo continúe practicando la distancia social para mantenerse a salvo”.

El empresario fue la primera víctima mortal del Covid-19 en el condado de Marion.