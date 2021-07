La NASA tiene el propósito de retirar la Estación Espacial Internacional, de 20 años, en 2028. En ese sentido, la agencia sigue adelante con sus planes para ayudar a financiar una nueva generación de estaciones espaciales privadas en un esfuerzo por garantizar que los reemplazos estén listos a tiempo cuando la actual ya no esté en servicio.

Este lunes la Agencia espacial estadounidense emitió una solicitud final de propuestas para nuevas estaciones espaciales. Estas propuestas, según detalló el organismo, deberán presentarse el próximo 26 de agosto.

La NASA tiene la intención de retirar la actual Estación Espacial Internacional en principio porque sus secciones más antiguas están diseñadas para una vida útil de hasta 30 años, a pesar de que reconocen que están buscando la forma de poder extenderla hasta 2030.

La NASA tiene el propósito de retirar la Estación Espacial Internacional en el 2028 (imagen ISS).

Sin embargo, cada una de las propuestas y cada decisión que tomen al respecto NASA deberán ser aprobada por cada una de las otras agencias espaciales que conforman el proyecto de colaboración multinacional: Roscosmos (Rusia), JAXA (Japón), ESA (Europa), y la CSA (Canadá).

Angela Hart, directora del programa Commercial Low Earth Orbit (LEO) de la agencia espacial, destacó que la NASA espera financiar al menos dos esfuerzos corporativos privados para construir nuevos hábitats, y no descarta que lleguen a ser hasta cuatro.

Hart explicó que la NASA planea financiar la investigación y el desarrollo de las nuevas estaciones espaciales con un presupuesto de hasta por $ 400 millones durante los próximos años. En este contexto, la directora espera que se cumplan las solicitudes presupuestarias de la Agencia para este nivel de financiación.

“Queremos apoyar a la mayor cantidad posible de personas del sector comercial que estén interesadas en comercializar LEO”, indicó la directora de LEO Angela Hart, en una entrevista.

Este plan de la NASA se debe principalmente por su objetivo de centrarse en el futuro en la exploración de la Luna y Marte, es decir el espacio profundo.

En esa línea, la agencia espacial ha creado un caso para un uso más comercial de los laboratorios en órbita, el cual beneficiaria a industrias que intentan beneficiarse de la micro gravedad. Algunas de ellas son: la fabricación de impresión 3D y la producción de medicamentos.

Turismo espacial

Además de estos posibles beneficios científicos, se estima que puedan haber diferentes empresas que busquen realizar una inversión con el fin poder potenciar el mercado del turismo espacial en órbita. El cual ha crecido su interés en el último tiempo.

Es por ello, que empresas como Axiom, con sede en Houston, Estados Unidos, anunció su primer viaje para el 2022 hacia la Estación Espacial Internacional, la cual orbita la Tierra.

La Ax-1 está prevista para 4 miembros, 3 pagarán la cantidad de 55 millones de dólares por persona, y pasarán ocho días en la estación espacial, se estima que tardarán uno o dos días en llegar después de despegar.

Pero eso no esto. Cuando NASA celebró una reunión de indicadores de interés del sector privado en marzo, asistieron decenas de los nombres más importantes de la industria espacial, entre ellos SpaceX, el origen azulVirgin Galactic, Lockheed Martin y Northrop Grumman.

No obstante, no todo será beneficioso para los privados sino que la propia agencia espacial también planea apoyar esfuerzos especiales para construir estaciones espaciales con experiencia y capacidades para el trabajo futuro de la NASA, el cual será sin financiamiento directo para el desarrollo.

En consecuencia, John Roth, vicepresidente de desarrollo comercial de Sierra Space, detalló que dicha empresa tiene el propósito de construir una nueva estación espacial, la cual sería independiente del apoyo de la NASA.

“Nuestra visión no se limita al plan de la NASA, y no queremos estar limitados por eso. Este nos parece un programa muy lento. Nos preocupa que Estados Unidos no pueda alcanzar la órbita terrestre baja si la estación espacial se apaga. Creemos que poner algo en órbita para 2026 o 2027 sería ideal”, sentenció Roth en una entrevista.