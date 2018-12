Un nene de 12 años identificado como Jorge apuñaló a su hermanito de 4 años, Martín, en la colonia mexicana de Nativitas en Benito Juárez y sigue generando conmoción en la sociedad.



Entre los datos escalofriantes que se dieron a conocer sobre el caso destacan los trastornos psicológicos que sufría el menor de 12 años y la manera en que quitó la vida a su hermano.



Las autoridades reconstruyeron la historia que ocurrió el 19 de diciembre y que recientemente dieron a conocer.



El hecho



En horas de la madrugada, mientras todos dormían, Jorge se levantó de la cama y se dirigió a la de Martín, de 4 años de edad. Tomó una almohada y lo asfixió.



Luego, fue a la cocina, tomó un cuchillo y volvió a la habitación donde estaba su hermano inconsciente. Primero le hizo un corte de 15 centímetros en el cuello y posteriormente lo apuñaló ocho veces en el tórax y abdomen. Para finalizar, lo tapó en su cama y volvió a acostarse.



" Me dieron celos "



El domicilio se encuentra sobre la calle Refugio y la cuidadora fue la encargada de encontrar la sanguinaria escena. La madre y el padre de los menores no estaban en la casa porque estaban de viaje.



Inmediatamente, le notificó al padre quien llegó junto con su abogado a la escena del crimen.



El menor de 12 años dijo que sentía celos de su hermano menor quién recibió un autito de juguete como regalo de navidad adelantado y su madre lo quería más que a él.



Los trabajadores sociales y personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hablaron con Jorge y manifestó: "Me dieron celos".



El menor asistía a terapias para contener su agresividad y odio, sumado a que la separación de sus papás le había afectado, informó el medio SPD noticias. Además, tiene antecedentes de violencia contra sus compañeros de escuela.



Los familiares



Su padre es el reconocido pintor Daniel Lezama, cuyas obras forman parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno. Su madre, Reina Cuenca, tiene tres hijos de otra pareja.



Jorge, es adoptado, siendo Martín, el menor de 4 años asesinado el único hijo natural de la pareja.



Situación procesal



De acuerdo con el Sistema de Justicia Penal, como tiene 12 años no se lo puede acusar de ningún delito por lo que quedó en manos del juez de Control. Él decidirá si el nene será trasladado a un albergue temporal o lo devolverá a sus padres.