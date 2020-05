Josafat Mora Chacón es de Costa Rica, fue diagnosticado de cáncer de hígado hace un año y nueve meses. El pasado 20 de mayo, tras una larga pelea contra su enfermedad, recibió la noticia que tanto esperaba: no más quimioterapia luego de una favorable recuperación.

Para compartir la emoción y felicidad que sentía junto a su familia, pintaron su auto y así fue como los vecinos y gente de la zona se enteraron de las novedades.

Los autos tocaron bocina festejando el mensaje de la familia.

“Hoy es mi última quimio” escribieron en la parte posterior del vehículo y mientras se dirigían al hospital, los conductores tocaban sus bocinas y lo saludaban, mostrándoles su apoyo.

“Josafat es como mi hijo, me hago cargo de él desde que tenía tres años, por eso cuando me dijeron que esta iba a ser su última sesión de quimioterapia me dije que tenía que hacer algo y fue cuando se me ocurrió poner el mensaje en el parabrisas del carro de mi hermana”, expresó el padrastro del niño, Jairo, al portal local La Teja.

.

Y continuó: “Fue toda una travesía para poder detectárselo. Él se cayó de la bici unos dos meses antes y se quebró una costilla y en el hospital de Guápiles le dijeron que era una leve fisura y lo mandaron para la casa”.

“Pasó casi un mes y le comenzó a dar calentura, por lo que lo llevamos al ebáis y el doctor les dijo que no era lógico que producto del golpe tuviera temperatura, lo palpó y le sintió algo extraño”, detalló.

En un principio creyeron que se trataba de una infección urinaria.

Creyeron que se trataba de una infección urinaria, por lo que fue sometido a un tratamiento de semanas.

“El tratamiento hizo que se le acelerara el cáncer que aún no le habían detectado, por lo que volvimos al ebáis y el mismo médico de la primera vez, le mandó una referencia para un ultrasonido al hospital porque estaba seguro que él tenía algo. Lo llevamos el 15 de agosto del 2018 y le hicieron una placa donde salió una gran mancha en el hígado. Le hicieron, ahora sí, el ultrasonido y encontraron la masa de 22 centímetros de ancho por 12 de largo, por lo que lo remitieron al Hospital de Niños de inmediato”, contó Jairo.

.

Aseguró que el primer año fue super complejo, ya que debía soportar quimioterapias cada 72 horas: “Entraba el lunes y salía hasta el viernes y mi esposa, Ana Yancy Chacón, era la que se quedaba con él y mi mamá, Doralia Aguilar, nos cuidaba a mi hija de poco más de un año para entonces”.

“Muchas personas nos han contactado para felicitarnos y Josafat estaba muy contento por eso, los saludaba cada vez que nos pitaban en la calle”, expresó Jairo.