Los padres de los alumnos repudiaron la decisión, mientras que la damnificada señaló que, por su elección de pareja, parece que no es el "correcto tipo de católica".

Siete años llevaba Jocelyn Morffi como docente de la escuela religiosa Sts. Peter and Paul, de Miami, donde también entrenaba al equipo de básquet, pero su casamiento representó el punto final para la relación laboral. Su elección sexual, al haber contraído matrimonio con una mujer, fue determinante para que la dejaran cesante.

"Me casé con el amor de mi vida y, lamentablemente, como resultado, me despidieron de mi trabajo. A sus ojos, no soy el correcto tipo de católica por la elección de pareja", lamentó, días después de haber celebrado la ceremonia en los Cayos de Florida, estado yanqui en el que, desde 2015, son legales los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Bronca

Los padres de los alumnos no ocultaron su repudio tras recibir la notificación de la escuela, en la que hacían referencia a la "difícil y necesaria" decisión de echar a Morffi, tal como manifestó la directora de la institución, Carlota Morales. Sin embargo, nada aplacó el disgusto de los familiares de los pibes.

"Estamos extremadamente furiosos. La tratan como a una criminal, ni siquiera le permitieron sacar sus cosas de la clase", contaron.

Tal fue el escándalo, que la arquidiócesis de Miami se vio obligada a exponer sus justificativos ante tamaña decisión. "Como maestra de una escuela católica, una tiene responsabilidad parcial en el crecimiento espiritual de los niños. Se debe entender que en cualquier corporación, institución u organización hay políticas, procedimientos, enseñanzas y tradiciones a las que adherimos", manifestó la vocera Mary Ross Agosta, quien agregó que Morffi "rompió el contrato que firmó cuando comenzó a enseñar en una escuela católica. No tenemos otra alternativa", concluyó.