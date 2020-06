Cada 28 de junio el mundo conmemora una fecha muy especial: el Orgullo LGBT+. De un pequeño bar neoyorquino y una épica revuelta ocurrida hace 51 años, a millones de personas marchando en todos los continentes, el colectivo de la diversidad sexual ha recorrido un largo camino entre logros, amenazas y una pandemia de final aún incierto.



Dicen las crónicas que aquella noche, la del 28 de junio de 1969, la multitud atiborrada en el Stonewall Inn -uno de los sitios de "ambiente" en el Greenwich Village de Nueva York- homenajeaban a la entonces recientemente fallecida actriz Judy Garland, un ícono del colectivo LGBT+ desde que se animó a caminar hacia algún lugar más allá del arco iris.



Dicen las crónicas también que las fuerzas policiales irrumpieron esa noche en el pequeño bar con mayor ferocidad que otras veces y aseguran que fue Marsha P. Jhonson, una trabajadora sexual negra transexual, quien les arrojó los primeros objetos para repudiar la reiterada irrupción represiva, hecho que ya se había vuelto insoportable.

Dicen las crónicas que allí nacería el "Orgullo" como movimiento político, que daría origen un año más tarde (en junio de 1970) a las primeras marchas por la diversidad sexual en la propia Nueva York y la populosa ciudad de Los Ángeles, levantando banderas de igualdad, libertad y derechos.



Lo que no hubieran podido describir las crónicas de entonces es el derrotero que tuvo que transitar el colectivo LGBT+ en estos más de 50 años para lograr romper el cerco de exclusión, discriminación y criminalización que les impuso la sociedad heteronormada, a las sexualidades disidentes.



Ni que 50 años más tarde, seguirían siendo imperiosas la organización y la lucha no sólo para seguir avanzando en la conquista de derechos, sino para resistir a los embates de los sectores reaccionarios que no desean que alumbre un nuevo mundo. Mucho hecho, mucho por hacer.

El camino no fue sencillo, desde luego, y el objetivo está lejos aún de ser alcanzado. A pesar de los avances, la posibilidad de vivir en un mundo igualitario, que celebre la diversidad como un valor sustantivo e inherente a las sociedades verdaderamente democráticas, aún nos queda algo lejos.



En la actualidad más de 70 países penalizan y criminalizan en diverso grado las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. Algunos de esos países incluso con la pena de muerte. ¡Son más del doble de los países que garantizan el matrimonio igualitario, y más del triple de aquellos que reconocen la identidad de género autopercibida!



También se debate en muchos países - incluidos varios de nuestra región - sobre las "terapias de reconversión" para "curar" a las personas LGBT+, y esto a pesar que hace 30 años la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad del listado de desórdenes mentales, y en breve correrán la misma suerte las identidades trans.

Éstos son sólo algunos de los frentes en los que nos encuentra el Orgullo en el 2020, a los que podríamos sumar la lucha por la inclusión plena del colectivo trans en los ámbitos de la salud, la educación y el empleo, o el derecho de todes les niñez a vivir infancias felices, plenas y libres de discriminación y prejuicio.



Sin dudas la tarea es enorme, pero sin dudas también, hoy contamos con más herramientas y apoyo que ayer. ¡Y contamos con la experiencia y el camino abierto por tantos y tantas pioneras, un camino sobre el cual seguimos marchando más fuertes y unides que nunca!.

* Por Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT (FA LGBT).

Lanzan el “Festival Orgullo y Matrimon10”

El “Festival Orgullo y Matrimon10”, encuentro artístico virtual organizado por el colectivo 100% Diversidad y Derechos, inicia esta noche en la víspera de los 51 años de la Revuelta de Stonewall y en conmemoración del orgullo LGBTIQ+.



A través de un comunicado de prensa se informó que el festival se prolongará hasta el 15 de julio, cuando se cumplan 10 años de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario, que habilitó en el país el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.



Serán más de dos semanas de la difusión de diversas disciplinas artísticas y la generación de un ámbito para festejar, debatir y poner en agenda las reivindicaciones del colectivo LGBTIQ+.

Greta Pena, directora ejecutiva de 100% Diversidad y Derechos, expresó, en un comunicado de prensa: “Celebramos la conquista del orgullo por nuestras orientaciones sexuales e identidades de género porque superar el mandato de la vergüenza es lo que nos permitió ponernos de pie personal y colectivamente para que se reconozcan y respeten nuestros derechos humanos en Argentina y el mundo entero”.



El festival, aún en formato virtual por la pandemia de coronavirus, propone un espacio de expresión a los artistas LGBTIQ+ y la visibilización de numerosas demandas aún pendientes, como el cupo laboral travesti trans, la reparación histórica para personas trans víctimas de violencia institucional, el reconocimiento y respeto de las identidades no binarias, así como la visibilización y valoración pedagógica de las infancias trans.



Entre las primeras actividades, esta noche a las 22 se llevará a cabo una proyección sobre la historia del movimiento, a la medianoche una fiesta virtual a través de Zoom con el DJ Desch, y mañana a las 19 se realizará un vivo en el Instagram @cienporcientodiversidad con la actriz trans Mariana Genesio Peña.

Recitales, entrevistas, y activismo en las redes sociales por el día del Orgullo LGBTIQ+

Con recitales, charlas, entrevistas, conversatorios, shows y activismo en las redes sociales, el colectivo LGBTIQ+ conmemorará desde mañana el Día Internacional del Orgullo que se festeja el domingo, y concretará la quinta marcha "Basta de travesticidios y transfemicidios", de manera virtual por la vigencia de la cuarentena por coronavirus.



Las actividades previstas que comenzaron el pasado viernes son para este sábado 27 y del próximo omingo 28 de junio:



•De 18 a 22, Festival online “TRANSformate en solidaridad” a total beneficios del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Más de 25 artistas travestis, trans y dragqueens ofrecerán recitales, shows, charlas, entrevistas y muchos más en vivo a través de la cuenta de Instagram @mochacelis. Durante los tres días se podrá acceder a la programación a partir de una donación solidaria.

•Difusión en las redes sociales de mensajes grabados en video bajo el lema “Llenemos las redes al grito de #Bastadetransfemicidios #Bastadetravesticidios, organizado por la Marcha Plurinacional Basta de Travesticidios y Transfemicidios. Se podrán enviar videos de hasta un minuto a: marchatravesticidios@gmail.com



•Publicación en redes sociales de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) de imágenes que celebran los 36 años de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ y las conquistas alcanzadas por el movimiento en el país a lo largo de su historia, con un video especial que se lanzará el sábado.

Sábado 27 de junio

•13. Panel Matrimonio Igualitario: 15 años en España, 10 años en Argentina. Organizan Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y Fundación Pedro Zerolo. Saldrá en vivo por las redes sociales de ambas organizaciones. Participará la directora del Instituto de la Mujer de España, Beatriz Gimeno, la presidenta de la Federación, Flavia Massenzio, la directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, María Rachid, y el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBTIQ+ de la Federación, Esteban Paulón; entre otros.



•15. Participación de referentes argentinos en el evento con trasmisión de 24 horas ininterrumpidas, GlobalPride 2020 (Orgullo Global 2020) . Entre otros, se verán videos con mensajes grabados de la secretaria Legal y Técnica Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, y de los diputados nacionales Leonardo Grosso y Maximiliano Ferraro.

Domingo 28 de junio

•15. Conversatorio con seis activistas trans organizado por el Frente Orgullo y Lucha. Se transmitirá por Facebook Live en @orgulloylucha.



•17. Conferencia por la plataforma Zoom, organizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, con la asesora presidencial en Género, Dora Barrancos, la subsecretaria de Políticas de Diversidad nacional Alba Rueda, y la coordinadora del Programa de Diversidad Sexual de la Defensoría, Alejandra Malem. Con inscripción previa en: diadelorgullo.dpn.gob.ar



•17. FA LGBT Orgullosa y federal! Emisión en vivo de referentes de esta organización por los 15 años de su fundación en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Participarán organizaciones de todo el país para abordar la agenda pendiente en materia de diversidad sexual en nuestro país.



•20: 30 Conversatorio Federal Travesti Trans con voces de activistas de diversas provincias, organizado por Furia Trava. Se transmite por Facebook live en @furiatrava.