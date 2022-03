Las historias sobre personas que tuvieron malas experiencias con la tinta en su piel siempre generan impacto en las redes sociales por lo bizarro que es el suceso. Hace poco, se hizo viral en TikTok un video en el que una joven muestra el tatuaje que pidió que le hagan, pero el resultado final no quedo como ella soñaba.

La red social asiática sigue haciendo de las suyas. Gracias a la masividad que tiene la App, la distribución de contenidos a miles de personas al rededor del mundo se hacen muy fácil. La razón por la que estos contenidos se consideran virales es porque son compartidos por el furor e impacto que generan en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre más personas.

.

Estos videos cortos tienen un alcance muchísimo mayor que un post o una historia y en general son humorísticos, de cocina o lifestyle, estilos de vida, pero también entre sus contenidos se destacan las anécdotas o historias que salen de lo común por ser bizarras o locas. Este es el caso de @rantsandbantswsammy, que mostró el extraño tatuaje que le hicieron a pesar de que ella pidió unas delicadas flores.

La joven estadunidense subió un video a TikTok utilizando un audio llamado "Kneely_Knight", que es utilizado cotidianamente para mostrar "expectativa versus realidad" de distintas cosas como puede ser un corte de pelo, una comida, ropa o hasta tatuajes. En este sonido se escucha a una mujer diciendo "Quiero llorar ahora. Oh por Dios, esto es lo que quería y esto es lo que conseguí".

En esta oportunidad, Sammy señaló que quería unas flores pequeñas azules que eran muy delicadas. Era un diseño simple y aparentemente fácil, pero el tatuaje que le hicieron no quedo parecido. La tinta en su cuello quedo más grande y grotesca, por eso decidió mostrar su malestar.

.

"Sin odio al artista. Simplemente, es completamente diferente a lo que pedí", comentó la joven en la descripción de su publicación en la red social. Al poco tiempo, el reel se hizo viral y miles de personas le comentaron sobre el dibujo en su piel.

.

Una usuaria escribió "Espero que hayas recibido un reembolso, pero también te gustó, ¿no lo dibujaron y te lo mostraron primero?". A lo que la mujer contestó que el dibujo que le habían mostrado era diferente al que le habían tatuado y además agregó "No te preocupes, lloré todo el día después de que me lo pusieran los ojos tan hinchados. Me lo quitaré".

.

Muchas personas insistieron en que debía pedir que le devolvieran el dinero gastado en el tatuaje o que le hagan uno nuevo. Si bien Sammy no dijo mucho más al respecto, lo último que comentó a sus seguidores es que estaba tratando que le dieran el reembolso, pero todavía no tuvo ninguna resolución con el tatuador. Vos, ¿Qué harías ante una situación así?.

.