Desde que comenzara la Guerra Rusia-Ucrania , el pasado 24 de febrero, millones de personas abandonaron su tierra y tuvieron que exiliarse . Por lo tanto, familias de todo el mundo pueden inscribirse para recibir a los ucranianos que buscan reconstruir su vida. Este fue el caso de Tony Garnett (29), quien, junto a su novia, recibió a una joven de 22 años . Sin embargo, una cosa llevó a la otra y, solo diez días después, Garnett se escapó con ella .

Por más insólita que parezca esta historia, fue corroborada por el muchacho y su flamante pareja nueva, Sofiia Karkadym . Resulta que él se unió a un grupo de Facebook que brindó asistencia a los refugiados y, días después, una chica rubia de ojos verdes pasó por la puerta de su casa.

“Comenzó con un simple deseo de hacer lo correcto y poner un techo sobre la cabeza de alguien necesitado, un hombre o una mujer” , comenzó Tony sobre sus intenciones iniciales.

“Le dije a Lorna: 'Si ella se va, yo me voy'. Ambos hicimos nuestras valijas y nos mudamos juntos a la casa de mi mamá y mi papá" , confesó Tony Garnett.

Además, el británico recordó que se apuntó a este grupo porque se sintió identificado. Su abuelo tuvo que huir de la Unión Soviética hace más de 60 años y, según agregó, “sin la ayuda de otros, nunca hubiera logrado comenzar una nueva vida”. “Si nos invadieran, esperaríamos que el resto del mundo interviniera para ayudarnos. Eso es todo lo que quería hacer, pero las cosas han dado un giro inesperado”, sumó.

Fue amor a primera vista

Tony y Lorna vivían junto a sus dos hijos en la ciudad de Bradford ( West York) y llevaban una feliz vida en familia. Cuando Sofía llegó a su casa, Lorna empezó a oler un Sofía llegó a su casa, Lorna empezó a olfatear un “tufillo” extraño entre su pareja y la refugiada. Pasaban mucho tiempo juntos en la casa, iban al mismo gimnasio y parecía llevarse muy bien.

“Sofiia y yo nos sentábamos a conversar, tomábamos un trago y veíamos la televisión con subtítulos en ucraniano, a veces después de que Lorna se había ido a la cama. Nos llevábamos muy bien, pero en ese momento no era más que eso, aunque puedo ver por qué Lorna comenzó a sentirse celosa y resentida con ella”, contó el hombre.

Los celos fueron tales, que Lorna le pidió a Sofia que se fuera de casa. Ahora, lo que nunca espero es que su esposo armaría las valijas y se iría con ella.

Efectivamente su instinto estaba en lo correcto, porque solo 10 días después, Tony se escapó con ella.

"Tan pronto como lo vi, me gustó, y esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede. Pude ver lo infeliz que estaba Tony", contó Sofía, en diálogo con el diario The Sun.