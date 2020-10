El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, quien el último martes anunció su renuncia al Senado, explicó este miércoles que tomó la decisión debido a una enfermedad crónica autominmune que padece y no le permite la posibilidad de vacunación contra el coronavirus (orthocoronavirinae), aunque aseguró que es "un animal político" y que la vocación sigue intacta.

Mujica presentó su dimisión a su banca en la Cámara, al igual que el expresidente Julio María Sanguinetti.



"Padezco una enfermedad crónica inmunológica, una de las recomendaciones es hace años no vacunarme, el único recurso que me queda es tratar de mantenerme prudentemente aislado todo lo que pueda para no facilitar un contagio que seguramente sería fatal", explicó Mujica en declaraciones a la radio Futurock.



"Esto no significa que abandone la política", indicó el expresidente del Frente Amplio, un espacio construido hace 20 años y uno de los más representativos de Uruguay.

.



"Me encanta la política, soy un animal político, tengo vocación, pero estoy en una etapa en la que uno trata de estirar la vida a todo lo que puede", continuó.



Mujica explicó que su retiro se debió a que "la labor de senador supone relacionarse con la gente, ir a lugares y la estaba cumpliendo mal por la prevención obligada".



Sin embargo, aseguró que seguirá ayudando "a las nuevas generaciones de militantes".



A raíz de la pandemia, Mujica adelantó que no está recibiendo visitas en su casa, como tradicionalmente hacía, al tiempo que se expresó sobre los movimientos anticuarentena como "una locura".



"Hay que respetar las disposiciones de la autoridad sanitaria a rajatabla, porque es solamente con una movida colectiva de gran disciplinamiento que la pandemia se puede enfrentar", dijo.

.



"Yo sé que necesitamos afectos, salir, abrazarnos, bailar, alegría, sociabilidad, pero por ahora la única herramienta que tenemos es el aislamiento", manifestó.



Mujica recordó sus 12 años preso de aislamiento y cautiverio durante la dictadura militar uruguaya, entre 1973 y 1985.



"Si pensamos lo que es la vida de un preso, nos vamos a dar cuenta que a veces se puede aguantar: toda la reclusión que podemos tener hoy, con los medios que tenemos, es una pavada", reflexionó.



Por otro lado se refirió a las elecciones en Bolivia y celebró el triunfo de Luis Arce, el exministro de Economía de Evo Morales y hacedor del llamado "milagro boliviano", en la fórmula que comparte con David Choquehuanca.



"Arce tiene gran prestigio por la estabilidad económica y la política de crecimiento económico con distribución que a lo largo de tantos años significaron los gobiernos de Evo (Morales), y eso lo sabe la sociedad boliviana", afirmo.



También le deseó "suerte y afecto al vicepresidente Choquehuanca, que representa un tronco indígena importantes y es un sabedor de las culturas indígenas".

.



Sobre la relación con la Argentina, Mujica describió que "Argentina es especialista en mover dólares por ahí. El secreto bancario era como pegarle a tu madre y cuando hay tanto secreto es porque pasan cosas que no son agradables".



"Muchos uruguayos querían ser la nueva Luxemburgo, pero Luxemburgo está cerca de Alemania y Francia y nosotros estamos cerca de Argentina y Brasil", calificó.



El reciente exsenador aseguró que (el expresidente Mauricio) " Macri estuvo muy lejos de poner cimientos para la unión latinoamericana".



Sobre el aporte solidario por única vez a la riqueza y la baja de sueldos de la dirigencia política, Mujica dijo que " le cobraría a los dos, no es cuestión de transferir, hay que compartir".