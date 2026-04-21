Renunció la secretaria de Trabajo de Estados Unidos denunciada por el uso personal de vuelos oficiales

La secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, presentó este martes su renuncia al gabinete del presidente Donald Trump para regresar al sector privado.

Su salida se produce en un momento crítico, mientras enfrenta una investigación formal por presunta conducta indebida en el ejercicio de la función pública.

"Ha sido un honor y un privilegio servir en esta administración histórica y trabajar para el mejor presidente de mi vida", expresó la ahora exfuncionaria a través de la red social X.

It has been an honor and a privilege to serve in this historic Administration and work for the greatest President of my lifetime.



At the Department of Labor, I am proud that we made significant progress in advancing President Trump's mission to bridge the gap between business... April 20, 2026

En su despedida, Chavez-DeRemer evocó sus orígenes como recolectora de duraznos en California y defendió los logros de su gestión.

El peso de las acusaciones

A pesar de su mensaje de despedida en tono positivo, la salida está marcada por graves señalamientos.

Según reportó ABC News, las acusaciones incluyen: abuso de poder, uso indebido de vuelos oficiales para fines personales, una presunta relación extramarital con un integrante de su equipo de seguridad, y reportes de encuentros en clubes nocturnos junto a subordinados.

Estas denuncias motivaron la apertura de un expediente en la Oficina del Inspector General (OIG). Sin embargo, Chavez-DeRemer ha negado categóricamente las irregularidades, atribuyendo las filtraciones a "actores de alto nivel del Deep State" que buscarían sabotear la agenda presidencial.

Una baja definitiva

A diferencia de otros movimientos recientes en el gabinete, como el de Kristi Noem -quien dejó la Secretaría de Seguridad Nacional para ser reasignada a otra área del Ejecutivo-, Chavez-DeRemer optó por una ruptura total con la función pública.

Desde la Casa Blanca, el director de comunicaciones Steven Cheung confirmó la noticia: "La secretaria de Trabajo dejará el gobierno para asumir un puesto en el sector privado".

Cheung elogió su desempeño, afirmando que realizó un "trabajo fenomenal" en la protección de los derechos laborales y la capacitación de la fuerza de trabajo.



La dimisión de Chavez-DeRemer se suma a un clima de inestabilidad en el círculo cercano de Trump. Apenas a comienzos de abril, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, también dio un paso al costado tras enfrentar duros cuestionamientos en el Congreso por su manejo de temas de política exterior.