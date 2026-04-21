El vicepresidente de Estados Unidos canceló su viaje a Pakistán, pero siguen las negociaciones por la tregua

Este martes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló de forma sorpresiva su vuelo a Islamabad, mientras que la agencia semioficial iraní Tasnim confirmó que la decisión de Teherán de no asistir a las conversaciones es "definitiva".

La vía diplomática para evitar una escalada total en el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán parece haberse agotado este martes.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

Con un cese al fuego de dos semanas que parecía tener un punto de expirar el miércoles, el escenario de una reanudación inmediata de las hostilidades cobra fuerza.

Según las autoridades iraníes, la negativa busca "proteger plenamente" los derechos de su pueblo, tras calificar de "inaceptable" el reciente bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, poco tiempo después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó la extensión indefinida del alto el fuego con Irán, aunque ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen.

Mediación fallida y consultas en Washington

A pesar de los esfuerzos del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien encabezó gestiones de última hora para reunir a las partes, la delegación iraní no mostró señales de flexibilidad.

Shehbaz Sharif, primer ministro paquistaní.

En Washington, el equipo de política exterior -integrado por el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner- se reunió de urgencia para analizar la respuesta ante el colapso del diálogo.

El presidente Donald Trump mantuvo su postura de máxima presión, lanzando una advertencia tajante sobre las consecuencias de la falta de un acuerdo: "No tenemos tanto tiempo. Irán tiene una opción y tiene que negociar; de lo contrario, muchas bombas empezarán a estallar".

Como contrapartida, el equipo negociador iraní aseguró poseer "nuevas cartas en el campo de batalla" aún no reveladas, sugiriendo una resistencia militar intensificada si se reinician los combates.

Crisis energética en el Estrecho de Ormuz

El foco del conflicto sigue siendo el estrecho de Ormuz, el paso marítimo más crítico del mundo por donde circula el 20% del petróleo y gas global.

El bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes ha disparado la inestabilidad económica a niveles críticos.

Vale destacar que, en cuanto al precio del crudo, el barril de Brent cotizó cerca de los 95 dólares. Es así que se da un incremento superior al 30% desde el 28 de febrero, fecha en que comenzó el conflicto armado.