La fuerte declaración de Netanyahu: "La operación contra Irán evitó otro Holocausto"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la ofensiva contra Irán impidió una tragedia histórica comparable al genocidio nazi. Sus palabras fueron pronunciadas durante la ceremonia oficial del Día de la Conmemoración del Holocausto, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.



Según informó el diario Haaretz, el líder israelí sostuvo que la operación militar fue clave para neutralizar una amenaza existencial contra su país. "La operación contra Irán evitó otro Holocausto", afirmó.

Durante su discurso, Netanyahu acusó al gobierno iraní de planificar la destrucción de Israel mediante armamento nuclear y misiles de largo alcance. "El régimen de los ayatollahs en Irán planeó otro Holocausto. Conspiró para destruirnos con bombas nucleares y miles de misiles balísticos", declaró.

En ese marco, el mandatario defendió la decisión de intervenir militarmente para frenar ese peligro. "Si no hubiéramos actuado contra esta amenaza existencial, con determinación y valentía, los nombres de los campos de exterminio de Natanz, Fordo e Isfahán podrían haberse sumado a los de los campos de exterminio del Holocausto: Auschwitz, Majdanek y Treblinka. Pero esto no sucedió", agregó.

Bejamin Netanyahu, en el Día de la Conmemoración del Holocausto (EFE).

Donald Trump presiona a Irán para llegar a un acuerdo

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Teherán a pocas horas del vencimiento de la tregua de dos semanas que rige entre las partes.

En declaraciones telefónicas a la cadena CNBC, Trump aseguró que el gobierno iraní se encuentra sin alternativas si quiere evitar una escalada del conflicto. "Irán no tiene otra elección que hacer un acuerdo. No tienen otra opción", sostuvo el mandatario.

Las conversaciones diplomáticas están previstas en Islamabad, capital de Pakistán, donde se intentará avanzar en un entendimiento que ponga fin definitivo a las hostilidades en Medio Oriente. Trump también advirtió que Washington está preparado para retomar los ataques si fracasa la negociación.

Además, el presidente estadounidense vinculó el éxito del diálogo con un gesto humanitario por parte de Teherán. En una publicación en la red social Truth Social, pidió la liberación de ocho mujeres que, según denuncias difundidas en redes, enfrentarían una ejecución en la República Islámica.

"Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", escribió Trump. "Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!", dijo, al replicar una publicación del activista proisraelí Eyal Yakoby, quien afirmó que ocho mujeres están condenadas a la horca en Irán. La denuncia incluía fotografías, aunque hasta el momento la información no pudo ser verificada de manera independiente.