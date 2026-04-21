Vence la tregua, Irán aún no envió negociadores a Pakistán y Trump explotó: "Enfrentarán problemas nunca antes vistos"

A pocas horas de que expire el alto el fuego anunciado a comienzos de abril, la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento de máxima incertidumbre. Según informó la televisión estatal iraní IRIB, hasta ahora Teherán no envió representantes a Pakistán, donde estaba previsto realizar un nuevo intento de diálogo para alcanzar un acuerdo.



La cadena pública aseguró que no se registró la llegada de ninguna misión diplomática iraní a la capital pakistaní. "Hasta el momento, ninguna delegación diplomática iraní, ya sea principal o secundaria, ni ninguna misión inicial o de seguimiento, viajó a Islamabad, Pakistán, para las conversaciones", indicó el medio oficial.

El encuentro estaba previsto en Islamabad y formaba parte de los esfuerzos por sostener la tregua anunciada el 7 de abril, que vence este miércoles por la noche según el horario de la costa Este estadounidense. Mientras tanto, Washington sí decidió avanzar con su representación diplomática.

La delegación de Estados Unidos estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, quien viajó a Pakistán con el objetivo de intentar reactivar las conversaciones de paz con el gobierno iraní. Sin embargo, la ausencia confirmada de representantes de Teherán pone en duda la posibilidad de que el encuentro se concrete antes de que expire la tregua.

A pesar de que el gobierno pakistaní ya desplegó un fuerte operativo de seguridad para recibir a las delegaciones extranjeras, desde Teherán evitaron confirmar su participación. El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, sostuvo que su país no tiene planes definidos para asistir a las conversaciones y puso en duda la "seriedad" de las propuestas presentadas por Washington.

En medio de ese clima de tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa contra el régimen iraní. A través de su cuenta en la red social Truth Social, el mandatario acusó a Teherán de incumplir reiteradamente el acuerdo: "¡Irán violó el alto el fuego en numerosas ocasiones!", escribió en un breve mensaje.

El mandatario estadounidense también se refirió a la situación en una entrevista telefónica concedida al programa radial conservador The John Fredericks Show. Allí aseguró que el gobierno iraní terminará sentándose a negociar.

"Van a negociar, y si no lo hacen, se enfrentarán a problemas que nunca antes habían visto, así que van a negociar. Y esperemos que lleguen a un acuerdo justo y reconstruyan su país", afirmó.

Trump agregó que, cuando el país persa logre recuperarse, no habrá chance de que desarrolle armamento nuclear. "No tendrán armas nucleares, no tendrán acceso a ellas, ni la más mínima posibilidad de tenerlas", sostuvo.

El presidente insistió en que impedir que Irán obtenga ese tipo de armamento es un objetivo central para Washington. "No podemos permitir que eso ocurra, porque podría suponer la destrucción del mundo y no vamos a dejar que eso suceda", concluyó.