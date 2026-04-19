León XIV solicitó que la tregua en el Líbano sea permanente en Medio Oriente

El papa León XIV solicitó este domingo que la tregua alcanzada en Líbano se extienda de forma permanente a todo Medio Oriente. Así lo manifestó al encabezar una misa en la ciudad de Kilamba, en Angola.

Durante su mensaje, el sumo pontífice renovó su "llamamiento para que las armas callen y se siga el camino del diálogo" y pidió que se consolide la paz tanto en Medio Oriente como en Ucrania, afectada por la intensificación de los ataques en las últimas semanas.

El comunicado del Papa León XIV.

Robert Francis Prevost destacó la tregua en Líbano como "un signo de esperanza y un alivio para la población civil".

Además, en el marco de su recorrida por distintas ciudades angoleñas donde fue recibido por multitudes de fieles, instó a la sociedad local a superar las divisiones históricas y dejar atrás "el odio y la violencia para avanzar en la reconstrucción del país". "Solo así será posible un futuro de esperanza, sobre todo para nuestros jóvenes", enfatizó ante unos 100.000 asistentes.

León XIV encabeza una gira por África.

La agenda del Pontífice incluyó también un traslado en helicóptero al santuario de Mama Muxima, donde rezó un rosario junto a los fieles que lo aguardaban.

A través de su cuenta en X, subrayó que la tregua en Líbano representa "un brote de alivio para el pueblo" y alentó a quienes trabajan en una solución diplomática a continuar los diálogos de paz.

Por la noche, el Papa regresó a Luanda y se espera que este lunes visite un hogar de ancianos en Saurimo, donde también celebrará una misa. Además, está previsto que el martes 21 viaje a Guinea Ecuatorial, último destino de su gira por África.