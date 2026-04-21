Detectan apuestas antes de anuncios de Trump y sospechan uso de información privilegiada

Las operaciones financieras vinculadas a anuncios de Donald Trump volvieron a quedar bajo la lupa luego de que registros de transacciones revelaran apuestas millonarias realizadas minutos antes de decisiones públicas con fuerte impacto en los mercados.

Desde el precio del petróleo hasta índices como el S&P 500, el patrón se repite: subas abruptas en el volumen de operaciones justo antes de declaraciones oficiales que terminan moviendo los precios de forma significativa.

El fenómeno fue detectado en distintos episodios entre 2025 y 2026 y coincide con movimientos altamente rentables para quienes anticiparon la dirección del mercado, con características típicas del uso de información privilegiada.

La investigación del periodista Nick Marsh para la BBC analizó datos de volumen de transacciones y los cruzó con anuncios presidenciales, detectando picos inusuales en la actividad bursátil horas -e incluso minutos- antes de que la información se hiciera pública.

Petróleo y guerra: apuestas antes del anuncio

Uno de los casos más contundentes ocurrió el 9 de marzo de 2026, en plena escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán. Antes de que Trump declarara que la guerra estaba "prácticamente acabada", se registró un aumento masivo de apuestas a la baja en el precio del petróleo.

A las 18:29 GMT, el volumen de operaciones se disparó y, 47 minutos después, el anuncio provocó una caída del crudo del 25%, generando ganancias millonarias para quienes se habían adelantado.

Señales antes de un giro con Irán

El 23 de marzo de 2026 se repitió la secuencia. Trump anunció avances hacia una "resolución total" con Irán, peroque anticipaban una baja del petróleo, que finalmente cayó un 11%.

Aranceles y salto histórico en Wall Street

El patrón también se observó en medidas económicas. El 9 de abril de 2025, tras anunciar una pausa en los aranceles globales, los mercados reaccionaron con una suba histórica: el

Minutos antes, se habían registrado apuestas masivas a favor de ese escenario, con contratos que pasaron de cientos a más de 10.000 por minuto. Algunos inversores arriesgaron más de USD 2 millones y obtuvieron ganancias cercanas a USD 20 millones. Luego, senadores demócratas pidieron a la Securities and Exchange Commission investigar posibles irregularidades.

Apuestas políticas y mercados paralelos

El análisis también incluyó mercados de predicción online. En enero de 2026, un usuario apostó USD 32.500 a la caída de Nicolás Maduro días antes de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses, obteniendo una. La cuenta desapareció poco después y fue vinculada al hijo menor de Trump, Barron.

Plataformas como Polymarket y Kalshi quedaron en el centro del debate y anunciaron nuevas reglas para prevenir el uso de información privilegiada.

Ganancias anticipando conflictos

En otro episodio, seis cuentas creadas en febrero de 2026 ganaron en conjuntotras apostar correctamente a un ataque estadounidense contra Irán antes de su confirmación oficial. Una de ellas continuó activa y sumó otros USD 163.000 al prever un alto el fuego anunciado en abril.

Sospechas, regulación y pocas certezas

Pese a que el uso de información privilegiada es ilegal en Estados Unidos desde 1933 y fue ampliado en 2012 para incluir a funcionarios públicos,

Expertos señalan que la principal dificultad es probar el origen de la información, lo que limita el avance de las investigaciones. Hasta el momento, ni la Comisión de Bolsa y Valores ni la Comisión de Comercio de Futuros confirmaron pesquisas en curso, mientras que la Casa Blanca evitó responder sobre los movimientos detectados.