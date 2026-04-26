Renunció el funcionario nacional que admitió que tiene propiedades sin declarar en Miami

El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, renunció este domingo a su cargo, tras reconocer que había omitido en su declaración jurada una serie de propiedades en Estados Unidos, en un nuevo escándalo que envuelve al gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El ahora ex funcionario admitió que no declaró siete propiedades en Miami y Palm Beach por lo que en las últimas horas presentó su dimisión que fue aceptada por el ministro Luis Caputo.

Frugoni estaba a cargo de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, un área que se encarga de las licitaciones y concesiones de toda la obra pública financiada por el Estado Nacional. Previamente, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), puesto al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy.

Frugoni reconoció las propiedades sin declarar: "Cometí un error"

Antes de presentar su renuncia, Frugoni admitió que no declaró siete inmuebles que posee en Estados Unidos, adquiridos entre 2020 y 2022 mediante sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware. Esta situación, sumado a un crecimiento significativo de su patrimonio y a denuncias radicadas tanto en la Justicia federal como en la Oficina Anticorrupción (OA), desencadenó su salida.

"Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA", aseguró ante una consulta periodística en los últimos días.

Al menos cinco inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach, con valores entre 215.000 y 216.000 dólares.

Las revelaciones sobre el patrimonio de Carlos Frugoni derivaron en denuncias judiciales lideradas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso. Las causas recayeron en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.