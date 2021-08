El fútbol mundial sufrió un bombazo este jueves en horas de la tarde. Es que se confirmó que Lionel Messi dejaría el F.C. Barcelona tras 21 años en el club catalán. La propia institución lo hizo público en un tuit de su cuenta oficial.

Esta noticia no pasó inadvertida ni en Argentina, ni tampoco en el resto del mundo. Desde Francia hasta Italia, e incluso en Oceanía y África, se pudo leer en los portales esta novedad que sin duda traera cola.

Así reaccionaron los diarios del mundo por la salida de Messi

El popular diario Marca anticipo la noticia y tituló: “¡Oficial: Messi no seguirá en el Barcelona!”. "Leo Messi no volverá a jugar un partido con la camiseta del Fútbol Club Barcelona”, se leía en la primera línea del árticulo.

En Francia, desde la cuenta oficial de la Ligue1 (el torneo de primera división francés), citaron un tuit de su propia cuenta del 30 de junio que decía “Messirve”, en referencia a los rumores que corrían entonces del paso del jugador argentino al PSG. Hoy, ante la sorpresa general, le agregaron tres puntos.

El diario francés Le Figaro, por ejemplo, calificaron como un “golpe de trueno” la salida del astro futbolístico del blaugrana. “La leyenda del club no continuará con su aventura por obstáculos estructurales”, redactaron citando el comunicado del equipo catalán.

Por otra parte, En Italia, el tradicional medio italiano Corriere Della Sera titularon escuetamente: “Messi deja el Barcelona”, y agregó: “El Barcelona anunció que Lionel Messi está obligado a dejar el equipo, contra su voluntad y la del club, por obstáculos económicos y estructurales”.

Aunque parezca mentira, la pasión por el Diez no entiende de fronteras. El portal de noticias africano The Vanguard, con sede en Lagos, la capital de Nigeria, publicó la noticia con una foto del ex capitán del Barsa donde se leía “¡Time’s up!” (Se acabó el tiempo, en inglés).

Otro continente donde la novedad no tardó en verse reflejada fue Oceania. En el sitio News.com.au, de Australia, el título combinó la noticia con las causas: “Lionel Messi deja el Barcelona: el club cita obstáculos estructurales”, pero en la bajada de la noticia aparecía escrito un dato emotivo: “La superestrella del fútbol jugó para el Barcelona desde los 13 años”.

Donde también se hicieron eco fue en Inglaterra, otro de los países que sueñan con contar con los servicios del rosarino. The Guardian, uno de los diez diarios online más leídos del mundo, señaló: “Lionel Messi deja el Barcelona por problemas contractuales”. Y aclaró que actualmente el jugador está libre, es decir que posee su propio pase para jugar en otro lugar.

Hasta en Estados Unidos, país poco adepto a lo que ellos llaman soccer, la noticia no pudo escaparse de los primeros planos. El New York Post, uno de los quince diarios más antiguos del país, puso la noticia en su sitio y tituló: “Messi deja el Barcelona sorpresivamente”.

Además, y como no podía ser de otra manera, en sudamérica la infomraciEl portal brasilero G1, del grupo Globo, titula “Fin de una era”, y más abajo: “El Barcelona oficializa la salida de Lionel Messi”. El diario más leído de Perú, El Comercio, fue más lejos, y ofrece en una cobertura minuto a minuto del suceso, para seguir las últimas novedades de la noticia deportiva del día.