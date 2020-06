Nacho Vidal, el famoso actor porno, quedó en libertad provisional luego de ser detenido junto a otras dos personas, por supuesta implicación en un homicidio imprudente durante la celebración de un ritual místico. La causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se refiere a la muerte del fotógrafo, José Luis Abad, que habría fallecido en julio de 2019 al inhalar los vapores del veneno generado por el sapo bufo, un proceso mediante el que ciertas corrientes chamánicas buscan obtener la "molécula de Dios".

.

¿En qué consiste el ritual del sapo bufo?

Según explica el portal La Vanguardia, esta es una peligrosa práctica que se basa en fumar el veneno del bufo alvarius, un sapo endémico del desierto de Sonora, México, cuyas glándulas situadas detrás de la cabeza producen más de una decena de secreciones con efectos alucinógenos. Especialmente grave es el efecto que provoca la molécula 5-MeO-DMT, que al circular por los receptores de serotonina del cerebro humano genera estados de alteración de conciencia.

La utilización ceremonial de esta sustancia es originario de México, pero recientemente se extendió a otras partes del mundo. Tal y como explica la Fundación ICEERS, a los pocos minutos de fumar o inhalar los vapores de la 5-MeO-DMT, muchas personas describen experiencias de profunda inmersión, hasta el punto de perder las referencias externas e incluso el control de su propio cuerpo durante unos minutos. Además de los riesgos neurológicos, consumir bufantoína puede provocar taquicardia o, incluso, la muerte.

.

El propio Vidal cuenta en un vídeo que el ritual del sapo llegó a él a través de amigos que habían cambiado ésta por otras drogodependencias. Uno de ellos le invitó a su casa en Ibiza bajo la promesa de acabar con sus adicciones: "Me sacó una pipa con cristal, me la puso en a boca y fumé sin saber muy bien qué iba a pasar, sin saber qué esperar. Me dijeron que abriera los brazos, que mirara al sol, fumé con todas las ganas que podía y fue no acabar el humo y de repente... desconecté. Desconecté de una manera increíble. No sé adónde me fui ni el tiempo que pasó ni nada".

El consumo de psicodélicos procedentes de los batracios no es nuevo. Representaciones artísticas de Mesoamérica apuntan a que algunos chamanes precolombinos ya integraban los sapos en sus liturgias. Es el caso de los yacimientos olmecas, donde se han encontrado multitud de sapos de piedra; o los mayas, que han dejado para la posteridad pinturas de figuras humanas fumando a través de artilugios que conectaban con estos anfibios.