Nueve días atrás, la política alemana se vió preocupada por el estado de salud de su canciller, Angela Merkel, quien tuvo varios temblores durante el acto en el que recibió al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, y dejó un paraguas de preguntas en su círculo íntimo.

Este jueves, durante la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia en el palacio presidencial, situado en la capital alemana, le ocurrió algo similar: Merkel, quien meses atrás decidió retirarse de la escena política en el 2021 cuando finalice su mandato, comenzó a temblar. Esta vez, sujetó las manos sobre el pecho, en un intento vano por evitar que se notara el movimiento y hasta rechazó un vaso de agua, cuando intentaron socorrerla.

Crónica dialogó con José Bueri (M.N. 51.821), neurólogo clínico del Hospital Austral, respecto de la patología que podría estar sufriendo la funcionaria.

Angela Merkel volvió a sufrir temblores en público.

-¿Qué podría estar ocurrien con Angela Merkel?

- Aún sin conocer el caso de cerca, por estimación en una persona de ese edad (65 años) estadísticamente hay dos posibilidades más probables: temblor esencial o el comienzo de una enfermedad de Parkinson. Lo más probable es que sea temblor esencial, porque hay muchas causas de temblor, puede haber tenido frío y fue un escalofrío y eso se podría haber notado de otra forma, también puede ser temblor esencial o menos probable Parkinson. Si es una Enfemerdad de Parkinson no sólo hay temblor, uno también observa lentitud en los movimientos, cambio en la expresión facial porque se torna inexpresiva y una cierta torpeza en los movimientos de las manos más allá del temblor. En cambio, si es un temblor esencial es solo temblor, eso es lo más probable desde el punto de vista estadístico y sin ver imágenes. Hay otras causas del temblor por supuesto, hay otras enfermedades neurológicas que pueden manifestarse con temblor".

-¿Qué es el temblor esencial?

- Es un problema muy común que comienza en la juventud y es mínimo, pero puede acrecentarse con el correr de los años y ser más notorio después de los 60 y 70 años. Se piensa que es genético, suelen haber familias donde hay varios integrantes con temblor y parece que son un problema que ocurre o se produce en el cerebelo. Hoy sabemos que esto es un problemita en algunos circuitos cerebelosos que hacen que aparezca este temblor, en general, es benigno y no produce más que temblor, y la mayoría de las veces es leve y no necesita tratamiento. Otras veces cuando es más importante el temblor, es necesario medicamentos que pueden controlarla.

-¿Cuáles son sus síntomas?

-Sólo temblor, cuando uno sostiene un objeto, taza, tenedor o cuando uno escribe o señala algo, generalente afecta más las manos, cabeza, voz, y también pueden afectar miembros inferiores. Es más común que el Parkinson, el cual no es sólo temblor, además rigidez muscular y lentituid de movimientos, lo que se llama bradicinesia en neurología, que significa lentitud para iniciar y ejecutar movimientos con disminución de la amplitud de los movimientos.

-¿Es una enfermedad peligrosa?

- El temblor esencial no deriva en muerte: sólo molesta un poco. En Alemania, hay excelentes neurólogos y seguramente, ya debe tener un diagnóstico. En caso de se sean temblores esenciales, cuando no interfieren con sus actividades, los pacientes prefieren no recibir medicación. Ahora, cuando el paciente no puede sostener vasos ni escribir, por ejemplo, la medicación no sólo puede controlarlos, si no también, mejorar los síntomas.