Un joven fue detenido en Perú por incumplir el toque de queda, e insultar a los efectivos que lo querían arrestar. Después de un rato llegó su padre que no calmó la situación sino que la subió de tono. “No seas imbécil, hay momentos en los que uno tiene que callarse”, le recriminó a su hijo.

Un testigo del episodio capturó el momento en el que el padre obligaba al joven a callarse a los gritos y lo subió a TikTok, donde se viralizó.

Aunque el video muestra el momento en que el padre "regaña" a su hijo, el conflicto se había originado mucho antes de su llegada cuando el joven tomó la decisión de salir a comprar bebidas alcohólicas durante el toque de queda, y fue detenido por personal de seguridad.

Ante la determinación de la policía, el joven lejos de dar marcha atrás con su errada decisión, se enfureció y amenazó a los efectivos. “Cómo te voy a cagar, no tienes idea de quién es mi familia. Chistoso”, dice en el registro. En ese momento, se genera un forcejeo entre el chico y la seguridad.

En tanto, el joven permanentemente desafiaba al personal de seguridad: “¿Tú crees que eres lo mismo que yo? (...) vas a quedarte en la calle por lo que eres. Mírate la cara de lo que eres, te vas a morir de hambre”.

Las provocaciones del chico no cesaban hasta que llegó su padre y le puso un punto final: “¡Cállate, cállate la boca! ¡No seas imbécil!”.



Uno de los agentes policiales le explicó al hombre cómo habían sucedido los hechos: “ Usted como es abogado sabe que están las cámaras y no vamos a mentir”, le dice el personal de seguridad al hombre, a lo que este le contesta "que no era el abogado, sino que era el padre". De fondo, se escucha al joven gritar “Abusivos”.

Finalmente el padre " ubica" a su hijo para que detenga sus insultos: “Tú ya no eres un menor de edad. ¿Quieres que te reviente a patadas adelante de todo el mundo? No seas imbécil. Hay momentos en los que uno tiene que callarse”, exclama el hombre al joven mientras este insistía "con que la fuerza de seguridad lo había tackleado".



"No se trata de tacklear, se trata de que tú estás en un estado de queda. Estabas tomando licor. ¿Quieres terminar en la comisaria durmiendo 24 horas? Entonces cállate la boca imbécil”, le ordena el padre.