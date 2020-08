El Reino Unido estimó este viernes que está en condiciones de tener lista una vacuna a fines de este año y evalúa enviar las dosis a países extranjeros para proteger a las personas más vulnerables antes de iniciar una vacunación masiva a su población.



Así lo afirmó este viernes Kate Bingham, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Vacunas'> Vacunas del Reino Unido, una figura destacada en el sector de las ciencias de la salud que fue designada en mayo pasado para acelerar el desarrollo de una vacuna segura y eficaz.



"Creo que el primer momento posible es hacia el final del año si todo funciona. Y las dos vacunas más avanzadas que podrían estar potencialmente disponibles a fines de año son la vacuna (de la Universidad de) Oxford que se asoció con AstraZeneca y la vacuna BioNTech que se asoció con Pfizer", precisó en declaraciones al programa Today de la BBC Radio 4.

No obstante, la científica admitió que también cabe la posibilidad de que sea para el próximo año.



Asimismo, señaló que si el Reino Unido llega a disponer de más de una vacuna que resulte segura y eficaz, trabajarán con sus socios internacionales para asegurarse que "sea vacunado" todo aquel que necesite en el mundo.



"Esta es una pandemia mundial y el solo hecho de que podamos vacunar al Reino Unido no resolverá el problema que tenemos. Entonces, la distribución internacional de vacunas a todas esas personas es una prioridad fundamental", agregó.



Sus declaraciones se producen en medio del anuncio del Gobierno británico de que comprará 90 millones de dosis de posibles vacunas contra el coronavirus de las firmas estadounidenses Johnson & Johnson y Novavax Inc



Las vacunas están siendo desarrolladas por la compañía farmacéutica belga Janssen y la biotecnológica estadounidense Novavax.

De esta forma el Reino Unido eleva su reserva potencial a 340 millones de dosis y se asegura además el acceso a seis vacunas posibles como parte de su estrategia para crear una cartera en caso de que alguna de ellas sea segura y eficaz, indicaron este viernes fuentes oficiales en un comunicado.



Unos 100 millones de dosis podrían provenir de una vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca, la misma que producirá Argentina con México para su distribución en Latinoamérica, mientras que se llegó a un acuerdo por 60 millones de dosis de GlaxoSmithKline (GSK) y la posible vacuna Covid-19 de Sanofi Pasteur.



El Ministro de Comercio, Alok Sharma, sostuvo que "la estrategia del Gobierno de crear una cartera de potenciales vacunas muy prometedoras, asegurará que tengamos la mejor oportunidad posible de encontrar una que funcione".

"Los acuerdos de hoy no sólo beneficiarán a la población del Reino Unido, sino que garantizarán el acceso justo y equitativo de una vacuna en todo el mundo, protegiendo potencialmente cientos de millones de vidas", indicó.



Sharma sostuvo que mientras el Gobierno está haciendo todo lo posible para asegurar que el pueblo británico tenga acceso a una vacuna exitosa, "nadie está seguro hasta que todos estemos seguros, por lo que la cooperación mundial es absolutamente crítica si queremos derrotar a este virus de una vez por todas".