La reunión de Friends, que tanto era anhelada por los fans, fue transmitida por la pantalla de HBO Max, tras 17 años desde el último capítulo de la serie. En ese senrido, durante los 10 años de rodaje, los actores de Friends acumularon una gran fortuna en millones de dólares, gracias a haber participado de la icónica sitcom iniciada en los noventa.

La serie transmitida históricamente en Warner fue, posiblemente, una de las sitcom más exitosas de todos los tiempos, con 10 temporadas y 235 episodios desde 1994 a 2004.

Ahora, Courteney Cox (Monica Geller), Jennifer Aniston (Rachel Green), Matthew Perry (Chandler Bing), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) y David Schwimmer (Ross Geller), se reunieron en el Studio Lot, donde se filmó el programa original, para ofrecer una noche llena de risas, lágrimas, secretos, curiosidades y sí, mucha nostalgia de por medio.

Según detallaron, el especial de Friends obtuvo una gran reacción de sus fanáticos más acérrimos en los EE. UU. y estuvo plagado de apariciones sorpresa. En el programa estuvieron presentes también David Beckham, Lady Gaga, Justin Bieber y Cindy Crawford.

Por otro lado, el rodaje duró tres días en los estudios de Warner Bros., usando el mismo decorado de la casa de Mónica y Rachel. El presentador y entrevistador del reencuentro estuvo a cargo de James Corden.

¿Cuántos millones de dólares ganaron los actores de Friends?

Si comenzamos por analizar cuánto ganaron los creadores de Friends, David Crane y Marta Kauffman, gracias a ser una parte fundamental en la serie, según especificaron los guionistas obuvieron un rédito total de alrededor de 400 millones cada uno.

Además de co-crear Friends, Crane también fue el guionista del spin-off de Joey y co creó también los episodios de comedia de difundida en la BBC, portagonizada por Mattew Perry.

Matthew Perry (Chandler Bing), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), y David Schwimmer (Ross Geller)

Por su parte, la co creadora Kauffman también ganó mucho dinero a través de su comedia Grace and Frankie y en también logró recaudar una buena suma en Seeing Allred.

En lo que repecta a los actores, la actriz más conocida de la serie, Jennifer Aniston, logró una fortuna estimada de 300 millones de dólares por participar durante los diez años de rodaje en Friends. Incluso, se estima que gracias a ser reconocida en Hollywood gracias a la serie, Aniston recaudó 8 millones extras por trabajos derivados, como publicidades.

Courteney Cox, quien interpretó a Monica, alcanzó unos 150 millones de dólares. En segúndo lugar, aparece el carismático y torpe Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, con una fortuna acumulada de 120 millones.

Ya, fuera del podio de los tres mejores pagos, se encuentra David Schwimmer, el paleontólogo enamorado de Rachel tiene una fortuna de 100 millones de dólares, Lisa Kudrow con de 89 millones y Matt LeBlanc de 79 millones.

Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)

En tanto al actor invitado Jon Favreau, quien hizo de novio de Mónica, ganó alrededor de 100 millones de dólares. Además, creó la serie de televisión The Mandalorian y produce la franquicia The Avengers.

Para la última temporada del programa, los seis protagonistas de Friends ganaron cada uno casi 1 millón de dólares por episodio. Sí, por episodio.

Con lo que respecta al programa especial de la reunión de Friends, cada actor recibió 3 millones de dólares por ser parte del tan ansiado y nostálgico reencuentro.