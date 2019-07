Rusia, que era el principal aliado de la gobierno chavista de Venezuela, anunció este domingo que dio por finalizada su "tarea" en la crisis del país caribeño.

"Nuestra tarea, tal y como se planteó en un momento, ha terminado", dijo en Caracas el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, según publicó la agencia estatal Ria Novosti.



Riabkov hizo esa afirmación durante un encuentro al margen de la reunión del Movimiento de Países No Alineados, que se celebró este fin de semana en la capital venezolana.



El funcionario ruso tenía previsto entrevistarse con el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno chavista, pero hasta esta tarde no habían trascendido detalles de esos contactos.



Hasta ahora, Rusia el liderazgo mundial entre los países que apoyan al chavismo en el inédito conflicto de poderes en que Venezuela está sumida desde enero pasado, con la existencia de un gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó, designado por el parlamento y reconocido por cerca de 60 países.



Moscú manifestó su apoyo al diálogo que representantes del chavismo y el antichavismo mantienen en Bridgetown, Barbados, bajo el auspicio del gobierno de Noruega, en busca de una solución a la crisis venezolana.



Hace una semana, Riabkov dijo al diario madrileño El País que había mantenido "contactos, una comunicación de ida y vuelta" con representantes de Guaidó.



Delegados de los dos sectores en pugna en Venezuela mantuvieron cuatro rondas de diálogo, las dos primeras en Oslo, en mayo pasado, y las dos restantes en Bridgetown, en las últimas dos semanas.



El jueves último, tras clausurarse la última ronda, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Stalin González -partícipes de las negociaciones-, coincidieron en que hubo avances y las conversaciones continuarán.



"Seguimos en los diálogos y ratificamos el pleno respeto a las pautas establecidas; exhortamos a todas y todos para que se cuide este esfuerzo de negociación entre venezolanos", dijo Rodríguez, jefe de la delegación chavista, en Twitter.

"Ratificamos el mensaje del reino de Noruega; junto a la comunidad internacional, y gracias a la movilización de todos los venezolanos, avanzamos para buscar el fin al sufrimiento de nuestro pueblo y elegir nuestro futuro en libertad", afirmó González por la misma vía.

La cancillería de Noruega informó en un comunicado que "continúan las negociaciones iniciadas en Oslo en mayo, en el marco de una mesa que trabaja de manera continua y expedita", y por primera vez manifestó "esperanza" en el progreso de las conversaciones.

"Tengo la esperanza de que las partes progresen", subrayó la canciller, Ine Eriksen Soreide, en la nota de prensa.



Fuentes de las dos partes anticiparon que el diálogo se retomará el próximo lunes en Bridgetown, pero hasta última hora de esta tarde ninguno de los dos sectores había reportado el retorno de sus delegados a la isla antillana.