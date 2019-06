Un hombre de 35 años de cayó de su moto en Reino Unido y si bien al principio pensó que no había sufrido ninguna herida, pero terminó teniendo una erección por nueve días.

Después de más de una semana del accidente, el sujeto decidió ir al hospital, asustado por el estado de sus genitales. En el centro de salud notaron que tenía un moretón en la ingle, lo que provocó la erección permanente.

Los médicos le dieron un tratamiento que hizo que su pene volviera a su estado normal. Por la extrañeza del caso, los profesionales que lo atendieron escribieron un estudio publicado el mes pasado en la revista médica Case Reports in Urology.

De acuerdo al informe, el hombre se había caído de su motocicleta nueve días antes de su visita a la sala de emergencias. Al comienzo, parecía que solo había golpeado su perineo, el área que se encuentra entre los genitales y el ano. No obstante, al poco tiempo el hombre desarrolló una erección que duró mucho más de cuatro horas. A pesar de que la erección en sí no era dolorosa y no hubo otros síntomas, tuvo que lidiar con “una leve molestia al caminar”.

El hombre se cayó se la moto por intentar hacer una pirueta. (Imagen ilustrativa)

El portal Gizmodo afirmó que una vez que el sujeto estuvo en la sala de emergencias, se le descubrió que tenía una erección de grado IV, la mayor que existe en la tabla de puntaje de dureza de las erecciones. Incluso entre los casos de rigidez no deseada, la situación del hombre era inusual.

Alrededor del 95% de las erecciones que duran demasiado tiempo, una condición llamada priapismo, implican un bloqueo de los vasos sanguíneos directamente conectados al pene.

El motociclista tenía priapismo de alto flujo, lo que significa que la sangre no dejaría de ir hacia sus genitales. Esta condición suele ocurrir cuando los vasos sanguíneos que rodean los genitales se lesionan y se rompen a través de un trauma físico, el cual creó una acumulación de sangre en el área y dos fístulas en el lado izquierdo y derecho de las conexiones de sus genitales, lo que redirigió la sangre acumulada a los vasos que regulaban su erección.

El priapismo es una erección continua y dolorosa del pene, sin apetito sexual.

Los médicos usaron un catéter para seleccionar cuidadosamente las arterias que alimentan directamente la erección, crearon sus propios coágulos de sangre cerca de cada fístula.

Poco después, la condición del hombre mejoró, aunque le tomó un tiempo recuperar completamente el uso de su pene. Pero tras analizarlo un año después del caso, informó que tenía una función eréctil completamente normal.

“Una intervención oportuna y a tiempo debe considerarse para evitar el riesgo de disfunción eréctil a largo plazo usando medidas conservadoras”, aseguraron los profesionales.