Irse de un restaurante sin pagar es algo muy grave y resulta ofensivo para las personas con quienes compartimos la cena, claramente. Pero hacerle un "paga Dios" a un hermano denota un nivel de crueldad y de ser tan tacaño, que no tiene comparación. En sintonía con ello, una mujer puso a su hermana en un lío legal después de que ella saliera corriendo de un restaurante sin pagar el ticket de la cuenta.

La mujer compartió su historia de forma anónima y luego fue reproducida en el diario británico The Mirror. En el relato, la usuaria de Reddit dijo que su hermana se había mudado recientemente a la ciudad donde ella vive. El día de la mudanza, la joven salió a comer con su hermana y su pareja, con el propósito de darle la bienvenida a la ciudad.

Las hermanas habían cenado en un restaurante muy caro.

Según relató la mujer, todos comieron maravillosamente, hasta que llegó el ticket de la cuenta a la mesa. En ese momento, la hermana se excusó, se fue supuestamente al baño y no regresó nunca más. Minutos más tarde, el novio, confundido, fue a buscarla, pero tampoco regresó.

La autora de este relato se dio cuenta de lo que había sucedido. Sin embargo, en lugar de pagar la comida de la hermana y su pareja sin chistar, ella la delató ante los encargados del restaurante. La joven plantada informó del problema al personal del restaurante y les dio el número de teléfono y la dirección de su hermana.

"Al final de la comida mi hermana se excusó para ir al baño y como no regresó, su novio fue a buscarla. Después de un tiempo, ninguno de los dos regresa. Vamos a buscarlos y resulta que se habían ido. Por lo tanto, la llamo, le envío un mensaje de texto y ella me responde que sí, que efectivamente se habían ido", relató la mujer, quien, además, aseguró que su hermana le dijo: "gracias por la cena, fue tan increíble como dijiste que iba a ser".

Más tarde, la usuaria de Reddit le preguntó "a qué se refería" con lo de "fue tan increíble". Sin embargo, su hermana jamás le contestó.

"Volví a enviar un mensaje de texto preguntando si realmente nos había dejado con la factura y no había respuesta. Luego le envié un mensaje de texto diciendo que nunca acepté pagarlos y que tenía 30 minutos para regresar al restaurante o le daré al restaurante toda su información y probablemente involucrarán a la policía", contó.

En ese sentido, agregó: "Sin respuesta. A los 30 minutos, llamé y luego le envié un mensaje de texto y no obtuve respuesta. Así que me mantuve fiel a mi palabra. Pagué la parte mía y la de mi esposo y le di toda su información de ella al gerente y luego me fui".

Pese a que la historia podría haber concluido allí, la hermana de la usuaria la llamó al día siguiente, molesta, porque había recibido “llamadas del restaurante pidiéndole que vaya a pagar o se pondrían en contacto con la Policía”.

En tanto, la hermana le respondió que había pensado que ella iba a pagar el ticket de la cuenta, porque anteriormente lo había hecho en cenas pasadas. "Luego dijo que suponía que yo pagaría todo, pero cuando le pedí al mozo los tickets por separado, se dio cuenta de que no era así, por lo que se fue al baño con la intención de escaparse, aseguró.

"Le dije que, dado que el restaurante no se había puesto en contacto con la Policía, todo lo que tenía que hacer era entrar y pagar y, de esta manera, se arreglaría todo", contó la usuaria, quien luego dijo que su hermana “no quería hacer eso porque sería demasiado vergonzoso”.

Los comentarios que recibió en Reddit

Después de que la mujer compartiera esta historia en las redes sociales, la hermana recibió cientos de críticas de otros usuarios de Reddit

"El comportamiento de tu hermana y del novio fue muy asqueroso. Se entiende comúnmente que la suposición es que la cuenta se dividirá, a menos que se acuerde previamente que una persona va a invitar a la otra", dijo un usuario.

Mientras que un segundo usuario agregó: "¿Ella literalmente te dejó en el restaurante y está avergonzada?". "¿Tu hermana asumió que pagarías por ella y por su novio cuando les dijiste de ir a un restaurante más barato? Ella es una aprovechadora", dijo otra mujer.