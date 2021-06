Este domingo, Netflix liberó el tan esperado octavo y último capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel: la serie". En él se reveló otro pasaje desconocido del Sol de México. En una fogosa escena se cuenta la relación entre Michelle Salas, hija de Luismi y quien entonces era su mánager, Mauricio Ambrosi.

En este punto es importante aclarar, que en la vida real no existe Ambrosi, sino que es un personaje inspirado en Alejandro Asensi, quien sí fue su mánager y amigo de la infancia de Luis Miguel. No se usó su nombre real por cuestiones de derechos de la producción.

.

¿Qué se sabe de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel?

Michelle nació en junio de 1989, producto de la relación del artista con la también cantante Stephanie Salas. En ese entonces, Luismi tenía 19 años, y según se conoció años después, llegó a un acuerdo de manutención con la madre de la criatura pero ni siquiera le dio su apellido.

De hecho la negó tantas veces que en las redes, producto de la serie de Netflix, comenzó a circular un video con todas las veces que él aseguró no ser papá. Primero fue en una entrevista en vivo en el 89 con Verónica Castro.“¿Que soy qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora ya soy papá? Ya no saben ni qué inventar. Que yo sepa no, que yo esté consciente, no”, dijo el cantante en esa oportunidad. La segunda fue en una rueda de prensa en 1994.

Fue recién en el 2008, cuando Michelle ya tenía18 años que la reconoció como su primogénita luego de un examen de ADN. Sin embargo, en ese mismo año la volvió a negar ante las cámaras en un mano a mano con María Elena Salas. “Tú ahí estás implicando una cosa que yo todavía… porque no es el momento apropiado todavía como para hacerlo público, el hecho de que si tengo una hija o no la tengo todavía. Lo que quiero decir es que no quiero hacer ningún tipo de declaración pública con respecto a ese tema”, aseguró.

Si bien en la serie se muestra a Luis Miguel haciendo esfuerzos por asumir su rol de padre, Michelle aseguró en sus redes que no existe relación alguna entre ellos. De hecho, la única foto que subió con su papá fue el 19 de abril del 2017 y pertenece a una producción para una revista.

Una prueba del distanciamiento es que de hecho, ella continúa llevando el apellido Salas Banquells por su madre. Ella es modelo, actriz e influencer y está radicada en Nueva York desde donde continuamente comparte sus looks con sus casi 2 millones de seguidores.

Así Luis Miguel negaba a su hija Michelle Salas