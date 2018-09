Un adolescente de 14 años murió intentando ayudar a un amigo que fue víctima de la descarga eléctrica provocada por la lluvia y posterior inundación, en la localidad mexicana de Apodaca, Nuevo León.



Se trata de Saúl quien tuvo el mismo destino cuando se sostuvo del poste que le provocó una descarga y lo dejó inconsciente. Luego un tercer compañero quiso asistirlos pero no tuvo éxito.



El accidente fue captado por las cámaras de seguridad de un vecino que también grabó como algunos transeúntes vieron el suceso y no se detuvieron para ayudar.



Una testigo, Stefany Garza, declaró: "Fue impresionante ver a los niños así, entonces al primero que saqué reaccionó y se fue corriendo y se desplomó y se fue para pedir ayuda… no pude dejarlos solos, y mucha gente vio y no le importó".



Afortunadamente, una mujer salió de su cara corriendo y logró rescatar a dos de los adolescentes electrocutados.



Así fue el accidente