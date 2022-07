Un nuevo caso de filicidio causó consternación en el mundo. Un hombre de 44 años atropelló y aplastó con el auto a su hija de 19 años hasta provocarle la muerte. Previo al deceso de la joven, el sujeto discutió con su ex mujer y con la nueva pareja de ella. El padre aseguró que el fallecimiento de su hija fue un accidente, pero en el juicio evidenciaron que en ese momento “él estaba totalmente consumido por un ataque de ira”

El hecho sucedió en Norfolk, Norwich, en el Reino Unido. El hombre de 44 años, identificado como Nigel Malt, mantenía una fuerte disputa con su ex esposa y la nueva pareja de la mujer. Esa situación de violencia fue escalando hasta el punto que Malt se hartó y tras no hallar a su ex en el negocio familiar fue hasta la casa en donde vivía la mujer con los hijos de ambos.

En el hogar famillar, en West Winch, se encontraban la ex esposa de Malt, su novio, llamado Arthur Marnell, y sus hijos. El hombre discutió con su ex mujer y amenazó con una palanca al novio de ella. Enojado por la situación Nigel Malt salió de la propiedad, subió a su auto, puso marcha atrás y atropelló en dos oportunidades a su hija, Lauren Malt.

El hombre atropelló en dos oportunidades a su hija y le provocó la muerte.

“Después de haberla tirado al suelo, él tiró su auto sobre ella. Se detuvo, luego condujo el automóvil hacia adelante nuevamente. Estas acciones mataron a Lauren Malt”, relató el fiscal de la causa Andrew Jackson ante el Tribunal de Norwich que juzgó a Malt.

Tras percartarse de lo sucedido, el padre puso a Lauren en su auto y la llevó a un hospital en King’s Lynn, donde declararon su muerte. En un examen posterior revelaron que la chica de 19 años tenía hematomas, laceraciones y lesiones por aplastamiento en la cabeza, el torso, los brazos y las piernas y determinaron que la causa de muerte fueron las lesiones traumáticas significativas en el pecho y el abdomen.

Nigel Malt negó haber asesinado a su hija, alegando que fue un accidente, pero un jurado lo declaró culpable en el juicio en su contra. En la corte explicaron que tras no poder agredir a Marnell, su ex lo echó de la casa y “él estaba totalmente consumido por un ataque de ira”. Además, evidenciaron que el alejamiento de su familia lo enfureció y aun más cuando fue arrestado luego de que su exesposa Karen lo denunciara en abril de 2021 por agredirla. En esa ocasión, Malt salió bajo fianza.

Desde aquel episodio hasta la muerte de su hija, sucedido en enero del 2022, el sujeto acosó a su ex en reiteradas oportunidades. De hecho, la noche en la que Lauren fue asesinada, Malt hizo varias llamadas telefónicas, informó Mirror.

Fueron unos 19 intentos de llamadas al teléfono fijo de la casa familiar. Según Jackson. el acusado realizó tres llamadas más, y la última fue respondida por Lauren. “El acusado sabe muy bien lo que se dijo en esa llamada a Lauren“, añadió el fiscal, quien sostuvo que algo se dijo en la conversación que hizo que el hombre se enojara y fuera a la propiedad de la familia con intenciones de agredir a su mujer y al novio.

Por último, luego de que fuera encontrado culpable por la muerte de su hija de 19 años por un jurado, el próximo paso del juez Anthony Bate es aplazar el caso para la sentencia en una fecha que se fijará en agosto.