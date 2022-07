Hay momentos memorables en las vidas de las personas. Las cuales desean compartirlos con sus seres queridos. Cuando eso no sucede, la felicidad se ve opacada por la decepción o la tristeza. En este caso, un estudiante se graduó con honores, pero terminó llorando en la ceremonia al darse cuenta que ninguno de sus familiares fueron a verlo recibir su diploma universitario.

El protagonista de este suceso es Jeric Rivas. Este joven, oriundo de la ciudad de San José del Monte, en Filipinas, se graduó como criminólogo en la Universidad Concepción College después de varios años de estudios.

Ese logro que obtuvo es muy importante en su vida. Además, obtuvo el máximo honor de su cursada al ser el estudiante más destacado. Es por eso que esperaba con la ceremonia para que sus seres queridos estén orgullosos de todo lo que había logrado.

.

Sin embargo, cuando le entregaron subió al escenario para recibir diploma se dio cuenta de algo devastador: sus papás no fueron a la ceremonia. Más allá de la tristeza que sintió en ese momento, el joven hizo una publicación para contar lo sucedido y manifestó cuál era su principal deseo tras lo ocurrido.

“Sentí una mezcla de felicidad y tristeza nuevamente. Miré a la derecha, miré a la izquierda, en la parte de atrás y en frente. Todo lo que vi fueron caras felices que sonreían. Sentí mis lágrimas caer, me senté al lado. Sentí la envidia”, expresó el joven en su cuenta de Facebook.

Las imágenes del joven llorando se viralizaron las imágenes en las redes sociales. De hecho, el estudiante ni siquiera subió a recibir la distinción como graduado con honores para no tener que revivir ese mal momento de no ver a sus seres queridos en la ceremonia.

En tanto, en su posteo reconoció que a pesar de pasar un mal momento, aún esperaba que sus padres se sientan orgullosos con sus logros. “A mis padres, que no pueden aceptarme en su vida, espero haberlos enorgullecido”, añadió en su publicación.

El joven explicó que esta no era la primera vez que su familia lo dejaba solo en un evento de este estilo, dado que tampoco fueron cuando recibió una medalla en la primaria. Muchos usuarios se sorprendieron con que aún deseara que sus progenitores se alegraran por él y no les tenga rencor por no apoyarlo. Algo que si hicieron sus profesores, quienes le dieron ánimo a Jeric para siga adelante a pesar de la decepción que sufrió por parte de su familia.