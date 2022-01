Quienes todavía descreen del coronavirus no son pocos y cada tanto llevan a una situación viral en las redes sociales. Esta no fue la excepción y una persona se cruzó con los usuarios de Twitter por su crítica a los test de antígenos.

En esta oportunidad, los métodos de detección del Covid-19 fueron los que estuvieron en tela de juicio, en particular los kits para hacer la prueba de antígenos. "Súper tecnología de plástico para indigentes mentales", fue lo que escribió el usuario en cuestión en la red social del pajarito. Esto llegó a más de 1.500 “me gusta”, 523 retuits y más de 3.400 comentarios.

“No pretendas que dé un resultado correcto si lo usas mal. Que no lo han evaluado para que funcione con mil elementos. Lo han evaluado para que funcione siguiendo correctamente las instrucciones de uso”, redactó un usuario. “¿No hay un mini científico y su microscopio dentro? Menudo chasco…”, continuó otro en tono sarcástico.

Super tecnología de plástico para indígentes mentales. pic.twitter.com/kAt8xOrqM0 — BlasdeLezox (@Blas_de_Lezox) January 8, 2022

“Yo he dado negativo” y “¿has abierto un predictor? Allí hay un señor contando espermatozoides. Y los test de drogas? Allí dentro hay un miniyonki!”, sumaron otros.

Sin embargo, a medida que fueron llegando los comentarios y las respuestas, hubo un tema que se hizo bastante eco entre los usuarios: el medio ambiente. “Ecosostenibilidad globalista: Mascarillas y test de mierda contaminando cada rincón del planeta por el bien común” y “la cuestión es cómo se han ido retirando paulatinamente los plásticos desechables (pajitas, bolsas, etc.) de nuestras vidas por ‘sostenibilidad’ pero llegan ahora los PCR y Mask a ‘cascoporro’ ¿y la sostenibilidad donde queda?”, fueron algunas de las ideas que salieron al respecto.

¿Qué mide un test de antígenos?

Según el sitio Saber Vivir, el funcionamiento es bastante sencillo. “Solo hay que tomar una muestra de la nariz o la garganta con un hisopo, mezclarla con un reactivo que libera proteínas virales específicas y ponerla en una tira de papel que contiene un anticuerpo que se une a esas proteínas (en caso de que estén presentes en la muestra)”, explicaron.

Luego de esto, tras esperar unos 15 minutos, en el caso de que aparezca una reacción, el resultado será positivo. Caso contrario, estamos frente a un negativo. Uno de los grandes beneficios de este tipo de test, es que su puede hacer desde la comodidad de casa, sin necesidad de movilizarse a puntos de testeo.

A su vez, se recomienda acompañar esto con un PCR, puesto que es bastante certero, aunque la efectividad del de antígenos roza el 97%.