Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México expusieron a través de distintas redes sociales a un profesor universitario que criticó el lenguaje inclusivo. A través de un vídeo breve publicado la semana pasada, los estudiantes mostraron al docente que indicaba que quien utilice términos como 'compañere' no podría asistir a su clase.

Comentó también que únicamente existen dos géneros, recordando que en el caso de los animales solo hay macho y hembra.

"No vayan a empezar ustedes como en el vídeo que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", expresó en el vídeo.

El comunicado de la Universidad

La Universidad Autónoma del Estado de México emitió un breve comunicado, en el que señaló que los valores y los principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria 2021-2025, por lo que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general.

También indicó, que bajo el respeto al principio de libertad de cátedra y libre pensamiento, "convoca a todas y todos los universitarios a guiarse con fundamento en los valores que abonen al desarrollo profesional y humano de la sociedad en su conjunto, principalmente de las juventudes".

"No soy tu compañera, soy tu compañere": así una persona no binaria rompió en llanto y exigió que se la mencione con lenguaje inclusivo

En un episodio distinto, pero con el mismo país como protagonista, hace algunos días se registró un hecho con algunas similitudes ya que una persona integrante de la comunidad LGBTQ+ y estudiante de la carrera de Arte Digital del Tecnológico de Monterrey, en México, exigió en una clase virtual que se respeten los pronombres del lenguaje inclusivo y su petición se hizo viral en las redes.

“No soy tu compañera, soy tu compañere”, protestó, entre lágrimas, Andra Escamilla, cuyo reclamo se hizo viral mediante un video que acumula miles de reproducciones en las redes sociales.

Escamilla explicó que se identifica como una persona trigénero, es decir, no binaria, que se autopercibe en géneros diversos. Por esa razón, reclamó que se haga referencia a su persona con el pronombre inclusivo “elle” o “él”.

Por su parte, el compañero que lo trató con el pronombre femenino, identificado como Max Carvajal, ofreció una disculpa pública en la clase virtual. “Perdón, una disculpa compañere… hubo recientemente un huracán aquí en Xalapa, hubo gente afectada”, dijo el estudiante.

A pesar de las disculpas, la persona no binaria acusó a sus profesores de ser homofóbicos, luego de que en la clase surgiera el tema de los daños que provocó el huracán “Grace”, que afectó a miles de personas en Puebla y Veracruz, en México.