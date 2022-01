En las redes sociales, se puede encontrar diversos contenidos que se viralizan. Algunos de ellos son emotivos y se ganan el cariño de los usuarios. En este caso, una mujer no vidente decidió mostrar cómo es su vida diaria para evidenciar, que a pesar de no ver, no hay nada imposibles ni nada que los pueda detenerlos.

La protagonista de esta historia es Claire Sisk (41). Esta mujer oriunda de Hertford, Inglaterra, creó la cuenta @CantSeeCantSee en TikTok para mostrar cómo son sus rutinas diaras y todo lo que sucede habitualmente. En poco tiempo se hizo viral en la red social china y cada uno de sus vídeos tienen miles de reproducciones.

En un clip compartido hace poco, la mujer mostró la difícil tarea que es para alguien no vidente poder caminar en una vereda o peatonal repleta de gente. En la grabación se puede ver cómo muchos de los peatones no pueden evitar chocar contra su bastón. Del mismo, hay muchos que tratan de solidarizarse con ella e inmediatamente se abren paso para que pueda caminar sin problemas.

En el clip compartido por Claire, queda en evidencia es algo muy difícil para alguien invidente salir a caminar sólo o ir de compras a un establecimiento en donde hay una gran cantidad de personas. Aunque ella explica que cuanto más la gente se empatice con esta situación, más sencilla podrá ser vida social para los no videntes.

Este vídeo se viralizó rápidamente en TikTok. Actualmente tiene más de 1.8 millones de visualizaciones, cerca de 252 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios que la felicitaron por su decisión de mostrar y compartir su vida para que los demás pueden conocer algo de lo que se habla poco y nada.

Claire es furor en la red social y posee más de 150.000 seguidores. En sus videos, que no son más que situaciones que ella vive cotidianamente y filma, muestra lo difícil que puede ser un día en su vida.

.

Además, la mujer explicó que ella no nació ciega, sino que perdió la visión a los 29 años luego de sufrir dos derrames cerebrales. Lejos de resignarse o bajar los brazos, eligió mantenerse positiva y eso la llevó a aprender a llevar adelante las actividades de su rutina.

En sus videos, la mujer comparte cómo hace distintas actividades. Desde hacer las tareas domésticas -como limpiar su casa-, también preparar el té a las 5, saca dinero de un cajero automático, hasta sale a comer o beber algo por la noche o un restaurante o un bar. Incluso muestra cómo hace poder para maquillarse. Así ella desea que el mundo entero pueda ponerse en el lugar de los no videntes.