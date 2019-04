Rose Marie Bentley se volvió famosa en la historia de la Medicina estadounidense, a pesar que lleva más de un año muerta, debido a que diversos órganos estaban desarrollados en partes del cuerpo que no correspondían.



Tenía 99 años cuando falleció y su cuerpo fue utilizado por estudiantes para sus clases en la universidad.

Ella y su esposo habían decidido donar sus cuerpos al Programa de donación de cuerpos de OHSU luego de leer un conmovedor poema llamado "To Remember Me – I Will Live Forever", que trataba de recordar a los seres queridos después de su muerte.

Durante un día de marzo de 2018, un equipo de estudiantes forenses de la Universidad de la Salud y las Ciencia de Portland, Oregon, prepararon un cadáver dentro de sus instalaciones para iniciar una autopsia. Ellos no sabían su nombre, ya que las personas que ofrecen sus cuerpos a la ciencia lo hacen con absoluta privacidad, pero su caso trascendió por ser único.

Rose Marie Bentley, vivió 99 años sin saber que tenía una condición anatómica rara. (Gentileza: News Ohsu)

No obstante, cuando abrieron el organismo de Rose Marie Bentley, algo estaba fuera de lugar. Descubrieron que la mujer de 99 años vivió toda su vida sin saber que tenía una condición llamada situs inversus con levocardia, una rara anomalía médica en la que el hígado, el estómago y otros órganos abdominales están intercambiados de posición entre derecha a izquierda, pero el corazón permanece en el lado izquierdo del pecho. Literalmente, sus órganos internos (menos su corazón) parecían como reflejados en un espejo.

Cameron Walker, profesor que imparte Fundamentos de Anatomía Clínica de esa Universidad, explicó a la CNN que “las probabilidades de encontrar a otra persona como ella pueden ser tan remotas como una de cada 50 millones. No creo que ninguno de nosotros lo olvide, lo digo honestamente”.

Esta patología sucede una vez entr. 22 mil nacimientos. Traducido del latín, situs inversus quiere decir “posición invertida de los órganos internos” –es decir, espejados, del lado opuesto al correcto–, mientras que “levocardia” es el término empleado para describir la posición normal del corazón en el hemitórax izquierdo.

Cómo tenía el cuerpo. (Ilustrativa)

Warren Nielsen , uno de los estudiantes de medicina que estuvo presente dijo: "Fue bastante sorprendente, no solo pudimos aprender anatomía normal, sino también toda la variación anatómica que puede ocurrir. Aprendí a apreciar cómo ella podía vivir tanto como ella. Me hizo preguntarme quién era ella". "La experiencia me hace esperar a cuidar a los pacientes y poder aplicar lo que he aprendido de ella", agregó.