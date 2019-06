La joven de 18 años que fue sometida sexualmente por cinco hombres, conocidos como "La Manada", escribió una carta luego de conocerse la condena de 15 años que el Tribunal Supremo español dictó para los acusados por "violación continuada". "No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad", señaló la víctima.

"Buenos días, tras casi tres años, este proceso por fin terminó. Fue largo, intenso y, sobre todo, agotador. Lo peor no fue la situación vivida sino todo lo que vino después...", relató en una carta la mujer que fue agredida sexualmente por un grupo de jóvenes en las fiestas de San Fermín de 2016.

Este caso se convirtió en un emblema para el movimiento feminista de España debido a que la prensa puso en duda la declaración de la víctima y que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) condenó el año pasado a los jóvenes a 9 años de cárcel por abuso sexual, en lugar de violación, con el argumento de que no pudieron aceditar la violencia o intimidación sobre la joven. Ese veredicto desató una ola de indignación y protestas en todo el país.

Hubo protestas en todo el país por el fallo del Tribunal Superior de Navarra (Foto: EFE).

"Son momentos en los que nadie sabe cómo actuar pero ustedes lo hicieron con facilidad", consideró la joven a la vez que agradeció a "todas las personas que desde el primer momento se involucraron para ayudarme" pasando por "el juez de instrucción que nunca dudó de mí" hasta "el abogado que me tocó aquel 7 de julio de 2016...". "No puedo haber sido más afortunada con la calidad de las personas que ayudaron", aseguró en el documento que envió a El Programa de Ana Rosa.

La carta refiere a la corrección al polémico fallo de la TSJN que realizó el Tribunal Supremo español durante el viernes 21 de junio. Ese día, la Justicia elevó de 9 a 15 años de prisión la pena de los cinco jóvenes de “La Manada” al considerar que cometieron un delito de violación continuada.

"Gracias de nuevo a aquellas primeras asociaciones y personas por llevar esto a la calle formando un eco por todos los rincones de España. Gracias por no haberme dejado sola. Estaré eternamente agradecida, pero yo no soy ninguna heroína. La fuerza para continuar, muchas veces, me la dieron todo el calor y apoyo que sentí en este camino", recalcó.

Como cierre, la joven dejó un contundente mensaje: "No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir y debemos ser el cambio que queremos en la sociedad, ya que esto le supuso la vida a muchas compañeras. Recuerden contar lo que pasó. No los dejen ganar".